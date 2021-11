Ballon d'Or : Kylian Mbappé veut "en gagner un ou plusieurs"

Évoluant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'avait qu'un cours déplacement à faire pour se rendre au Théâtre du Châtelet et assister à la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2021, ce lundi soir. L'attaquant français était présent au milieu de nombreuses stars, dont Lionel Messi, son partenaire au PSG, lequel a remporté son 7ème Ballon d'Or en carrière.



Lionel Messi remporte son 7e Ballon d’Or



Classé 9e cette année, le natif de Bondy est présent dans le top 10 du classement pour la 4ème consécutive. Un exploit que seuls les deux monstres que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parviennent eux aussi à réaliser. L’animateur de la cérémonie Didier Drogba a souligné cette statistique, forçant l’attaquant français à jouer la carte de la modestie.



"Je pense que je suis sur le bon chemin"



"C'est un plaisir mais je ne suis pas comme eux. Eux, ils ont gagné beaucoup de fois, ce sont des légendes. J'ai maintenant la chance de jouer avec Leo, c'est un honneur incroyable, j'apprends tous les jours avec lui. Le simple fait de voir mon nom à côté du leur, c'est un honneur et une fierté", a confié l'attaquant passé par l'AS Monaco, plein d'humilité.



S'il refuse de se comparer à ces deux joueurs qui pèsent à eux deux 12 Ballons d'Or, Kylian Mbappé reste plein d'ambition. Le buteur du PSG a été clair sur le tapis rouge avant la cérémonie : il aspire à remporter un jour ce trophée, et pourquoi pas plusieurs fois.



"Le Ballon d’Or, l'objectif d'une carrière ? Tout dépend des objectifs de votre carrière. Moi, bien sûr que c'est l'objectif d'en gagner un ou plusieurs. Mais bien sûr que pour le moment, il y a un processus pour arriver à ce type de place. Je pense que je suis sur le bon chemin", a-t-il déclaré au micro de la chaîne L'Equipe. Seulement âgé de 22 ans, force est de constater qu'il a encore largement le temps d'y parvenir. Désormais, à lui de s'en donner les moyens.