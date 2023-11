Ballon d’Or : Antoine Griezmann crie au scandale !

Attaquant de l’Equipe de France et de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann estime mériter le Ballon d’Or.

Quel Ballon d’Or mérite Antoine Griezmann ? Est-ce celui de 2023 remporté par Lionel Messi ? Non. Celui de 2018 sans aucun doute, avoue l’attaquant français de l’Atlético de Madrid.

Selon Deschamps, Griezmann méritait le BO 2018

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l’Equipe de France où il a été un acteur clé du succès des Bleus, et aussi vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’avait pas pu remporter le Ballon d’Or France Football de cette année-là. Un manque de respect selon Didier Deschamps, sélectionneur de l’Equipe de France, et Diego Simeone, coach des Colchoneros.

« Ce serait manquer de respect à sa carrière de dire que Luka Modric ne mérite pas de gagner le Ballon d’Or. Maintenant, oui, je suis déçu pour mes joueurs. Sans vouloir manquer de respect au jury, j’ai été très surpris par la septième place de Raphaël Varane, par exemple. Il me semblait logique qu’un champion du monde soit récompensé. Il n’y a pas plus beau trophée que la Coupe du Monde, et c’est l’équipe de France qui l’a gagnée. Antoine Griezmann a fait preuve d’un grand fair-play lors de cette cérémonie, mais ça ne m’étonne pas du tout de lui : Antoine a un cœur en or », avait indiqué le sélectionneur des Bleus.

Griezmann dit mériter le Ballon d’Or 2018

S’il avait remporté la Coupe du monde, la Ligue Europa avec l'Atlético, inscrivant un doublé en finale, et également la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid, qui avait inscrit 33 buts et délivré 18 passes décisives, n’avait pu terminer qu’à la troisième place au classement du Ballon d’Or. Le Français a récolté 414 points derrière Modric (753) et Cristiano Ronaldo (476).

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube "Futbol Emotion" publiée ce vendredi 24 novembre, l’attaquant des Bleus été invité à revenir sur le Ballon d’Or de l’année 2018. Interrogé s’il méritait le sacre, Antoine Griezmann a répondu par l’affirmative.

Getty

Dans une séquence de questions-réponses avec les internautes, Antoine Griezmann est interrogé: « Tu penses que tu méritais le Ballon d'or ? ». Sans hésiter, le champion du monde 2018 et finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar, répond tout sourire : « Oui ». De quoi remettre une fois encore en doute le sacre de Luka Modric.