Ballon d'Or : 2013, l'année où Franck Ribéry s'est fait voler

Matthias Sammer ne méritait pas vraiment le prix en 1996, mais aujourd'hui encore, la confusion règne sur la façon dont il a été choisi devant Ronaldo Nazário. Michael Owen au lieu de Raúl en 2001 était peut-être une erreur un peu plus flagrante.

Mais c'est en 2013 que l'attention portée au Ballon d'Or s'est vraiment déplacée.

À partir de ce moment-là, les performances d'un joueur semblaient être secondaires par rapport au nombre de ses followers sur les réseaux sociaux. Cette année-là, 2013, a été le dernier clou du cercueil, le Ballon d'Or, autrefois très convoité, étant devenu le concours de popularité que nous connaissons aujourd'hui.

Il faut reconnaître que Lionel Messi, deuxième, et Cristiano Ronaldo, futur vainqueur, ont connu des campagnes incroyables.

Le magicien argentin du FC Barcelone a inscrit 42 buts en club et en sélection, tandis que Ronaldo, avec ses 66 buts, est loin devant tout le monde en tant que meilleur buteur de 2013.

L'autre finaliste du Ballon d'Or, Franck Ribéry, en a marqué 22. Même son total de 18 passes décisives ne devançait que de peu les 15 de Ronaldo et Messi chacun, mais la star du Bayern Munich méritait plus que tout autre joueur de remporter le prix en 2013.

Même collectivement, Messi et Ronaldo ont remporté moins de trophées que Ribéry. Les deux stars de la Liga de l'époque n'avaient qu'une seule distinction majeure à eux deux, grâce au succès de Barcelone en championnat - l'Atlético de Madrid avait soulevé la Copa del Rey, battant le Real en finale - tandis que le Bayern de Munich avait réalisé un triplé sans précédent.

Ribéry était aussi la star de cette équipe. Il a été impliqué dans 34 buts au cours de la campagne triplée du Bayern Munich et a véritablement été le meilleur joueur de l'équipe la plus titrée du club, réalisant quelque chose que même Franz Beckenbauer et Gerd Müller n'avaient pas réussi à faire quelque 40 ans plus tôt.

Le football peut souvent être simplifié à l'extrême lorsqu'on regarde les chiffres, et c'est parce que même les statistiques les plus basiques ne donnent pas toujours une image complète.

Ronaldo a marqué 66 buts en 2013, c'est vrai. Mais il y est également parvenu après avoir eu plus de tirs que les deux autres finalistes du Ballon d'Or réunis.

Messi et Ribéry ont effectué un total de 238 tirs cadrés ou non cadrés au cours de cette année civile, alors que Ronaldo en a effectué 296. La superstar portugaise était également moins bien lotie en termes de précision, de conversion, de passes, de passes réussies, d'interceptions, de fautes commises, de cartons jaunes, de cartons rouges... la liste est longue.

Mais tout cela n'a apparemment pas eu d'importance et Ronaldo a gagné, prouvant une fois pour toutes que la qualité de la saison d'un joueur ne compte pas le moins du monde.

Ribéry a été le meilleur joueur de la planète en 2013 - ce qui, si l'on en doute encore, a été rendu évident lorsqu'il a remporté la version UEFA du Ballon d'Or - mais le Français n'avait pas de pays derrière lui, pas même le sien.

Les supporters portugais voulaient-ils que Ribéry ou Messi gagne ? Non. Les Argentins soutenaient-ils le Français du Bayern Munich ou Ronaldo ? Bien sûr que non.

Mais les rues de Paris étaient-elles remplies de fans de Messi et de Ronaldo ? Vous pouvez en être sûr.

Dans ce concours de popularité, Ribéry n'a jamais eu la moindre chance.