Gareth Bale veut garder ses bulletins médicaux secrets

L'ailier gallois a suscité un vif débat en Espagne après qu'il a demandé à ce que ses rapports médicaux restent confidentiels.

L’attaquant du , Gareth Bale, a demandé à sa direction de ne pas publier son dossier médical, à la suite de critiques publiques sur les blessures répétitives qu'il essuie. L’international gallois a raté les deux derniers matches de son équipe en et en à la suite d’un nouveau problème survenu lors de la trêve internationale, mais les dirigeants merengue n'ont toujours pas communiqué la nature exacte de sa blessure.

Le joueur de 30 ans, qui a livré quelques bonnes prestations depuis l'entame de la saison bien qu'ayant été proche d'un départ lors du dernier mercato, aurait exercé son droit, en vertu de la loi espagnole sur la protection des données à caractère personnel, de garder le dossier médical confidentiel. Dans un entretien à ESPN, Jonathan Barnett, agent de l'ancienne star de , a déclaré que rien ne sortait de l'ordinaire dans la décision de garder les bulletins à l'abri des regards. "Les dossiers médicaux sont privés. Si les rapports médicaux de chaque citoyen sont privés, pourquoi les rapports de Gareth devraient-ils être publics?" a-t-il confié.

La dernière fois que le Real a donné des nouvelles de la santé de Bale c'était en janvier. Cependant la première demande de l'intéressé pour le respect de la vie privée remonte à 2017 et avait été formulée à la suite de remarques désobligeantes concernant la gestion de son corps. En outre, des rapports internes font état d'un "malaise" quant à la fréquence des périodes passées hors des terrains, l'attribuant à une faible tolérance à la douleur. Les coéquipiers de Bale auraient apparemment respecté ce traitement de faveur, compte tenu du rôle clé que le Gallois a joué jusqu'à présent dans la campagne madrilène.

Le Gallois a été vu plus tôt cette semaine du côté de Londres, et le Real a confirmé qu'il lui avait accordé l'autorisation de voyager, tout en refusant de révéler les raisons de ce voyage. Le quotidien AS a indiqué que le périple de Bale avait pour but d'explorer les options pour son avenir, alors que le club envisage toujours de le laisser partir lors du prochain mercato.



Bale a souvent été pressenti pour effectuer un retour en , où il a longtemps fait les beaux jours de Tottenham et de .