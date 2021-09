Bale ratera le premier Clasico de la saison

L'entraineur du Real Madrid a fait savoir que Gareth Bale va certainement manquer deux mois de compétition à cause d'une blessure.

L'entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a admis qu'il n'était pas en mesure de donner de date concernant le retour sur les terrains de Gareth Bale, alors que les rumeurs suggèrent que l'ailier gallois pourrait manquer jusqu'à deux mois de compétition.

Bale a souffert d'un problème musculaire à la jambe droite lors d'une séance d'entraînement la semaine dernière et a raté les deux victoires de Madrid contre le Celta en Liga et l'Inter en Ligue des champions. Et il semble maintenant prêt à passer beaucoup de temps à l'infirmerie. Il se murmure de l'autre côté des Pyrénées, qu'il va arrêter jusqu'au novembre, ce qui signifie qu'il pourrait manquer le premier Clasico de la saison contre Barcelone le 24 octobre.

"Nous ne savons pas de combien de temps il a besoin, la blessure est assez grave et il est difficile de donner un temps", a expliqué Ancelotti aux journalistes samedi, se gardant ainsi de démentir les bruits qui circlent. "Il se débrouillait plutôt bien, il travaillait dur, là nous devons attendre", a-t-il ajouté.

Hazard suscite aussi des inquiétudes

Eden Hazard, quant à lui, a été laissé sur le banc pour la victoire de mercredi à San Siro et reste incertain avant le prochain match de Madrid, qui les verra se rendre à Valence dimanche. Ancelotti a préféré rester prudent sur la disponibilité du Belge tout en affirmant qu'il ne se précipiterait pour faire appel à ses services. "Hazard n'a pas joué à cause d'une blessure mineure au genou, cela le dérangeait également hier (vendredi), a-t-il expliqué. Nous verrons ce qui se passera. Hazard a amélioré son état et nous devons être prudents car il a souffert de blessures dans le passé et le faire jouer deux matches de suite pourrait être un peu plus difficile."

"Il n'est pas dans la forme que nous voulons tous qu'il soit, mais il travaille et nous sommes convaincus qu'il reviendra à son meilleur niveau", a conclu le coach italien au sujet de l'ancien lillois.

Madrid se rendra à Mestalla où il affronte Valence qui a le même nombre de points au bout de quatre journées. S'ils s'imposent, les Merengue prendront la tête du classement aux dépens de l'Atlético Madrid, qui a été accroché par Bilbao samedi.