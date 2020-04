Balde : "Si j'étais le président du Barça, je signerais Neymar demain"

Formé à La Masia, Keita Baldé, aujourd'hui à Monaco, considère que les pensionnaires du Camp Nou doivent réaliser un gros coup avec le Brésilien.

Neymar continue de générer de nombreuses spéculations concernant un éventuel retour au FC Barcelone, et Keita Balde dit qu'il signerait l'attaquant du "demain" s'il faisait partie de l'équipe des dirigeants du Camp Nou. Depuis qu'un transfert record de 222 millions d'euros a eu lieu à l'été 2017, les informations sur un retour en ont fait rage autour de l'international brésilien. Neymar a connu quatre saisons productives avec le Barça avant de prendre la décision de sortir de l'ombre de Lionel Messi en Catalogne et de devenir la figure de proue d'un projet.

Les blessures ont parfois été un problème en , alors que des questions ont été posées sur l'engagement de l'attaquant de 28 ans dans le projet du PSG, mais de nombreux trophées et 69 buts en 80 matches ont démontré l'investissement de Neymar. Il n'y a aucun doute sur le niveau de Neymar, ni sur la volonté du Barça de faire revenir le Brésilien si c'est possible. Le champion d'Espagne en titre a tenté d'obtenir un accord pour Neymar en 2019, mais n'est pas parvenu à ses fins.

L'intérêt peut être ravivé tout moment, et il n'est pas clair pour l'instant quand le prochain mercato arrivera, mais Keita Baldé pense que le Barça devrait faire tout ce qu'il peut pour ramener son ancien joueur à la maison. L'international sénégalais, qui a passé trois ans à La Masia avant de se faire un nom ailleurs, a croisé la route de Neymar à plusieurs reprises avec l'AS . Formé en Catalogne, Keita Baldé continue de suivre de près les événements du Camp Nou et a avoué que s'il était à la place des dirigeants du , il donnerait la priorité à un transfert en particulier : celui de Neymar.

"Je dois tout au Barça et à la Masia"

Keita Baldé a déclaré dans un entretien accordé à El Chiringuito: "Avec le ballon dans ses pieds, Neymar est sans égal. Il pouvait jouer pour n'importe quelle équipe. Si j'étais président de Barcelone, je le signerais demain si je le pouvais". Keita Baldé a rompu ses liens avec le Barça en 2011, alors qu'il était engagé par la . Il a fait plus de 130 apparitions pour le club basé à Rome avant de s'engager avec l'AS Monaco en 2017.

L'attaquant de 25 ans avait connu une campagne productive en 2019-2020 avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus. Sa cote a recommencé à augmenter, s'étant déjà inscrit sur les radars de et du . par le passé, mais il attribue au Barça d'avoir contribué à faire de lui le joueur qu'il est aujourd'hui : "J'ai de très bons souvenirs. J'ai commencé là-bas à neuf ans et ce furent des années importantes pour moi. Ce que j'ai aujourd'hui, je le dois en grande partie à La Masia et au Barca. À Barcelone, ils vous éduquent en tant qu'être humain, en tant que personne et aussi en tant que footballeur."