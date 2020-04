Neymar n'est "pas en vacances"

Via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Neymar a assuré qu'il n'était pas en vacances au Brésil.

Neymar est rentré au et passe le confinement, chez lui, dans sa maison luxueuse située à Mangaratiba, au sud de Rio de Janeiro.

Mais le prodige parisien n'est pas en vacances pour autant et continue à travailler dur. En tout cas, selon un communiqué doffusé sur Instagram :

"Je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique. Ricardo a conçu pour moi un plan d'entraînement intense afin que je sois prêt pour la reprise des compétitions.", a confié Neymar

"Neymar fait beaucoup de travail de force dans le sable et nous faisons du travail plus spécifique dans des jeux comme le futvoley et d'autres activités. Nous conservons ce que Neymar a acquis tout au long de la saison, car nous sommes au milieu de la saison. Notre mentalité est que nous ne sommes pas dans un période de repos. C'est pour ça que nous devons maintenir Neymar à un haut niveau de performance, en variant le plus possible les exercices.", ajoute le préparateur physique de la star.

"Notre obligation, en tant que joueurs, est de retrouver, au moins, le même niveau de préparation physique que nous avions avant la pause, afin de continuer la saison. Le PSG était à son meilleur niveau lorsque l'arrêt s'est produit. Notre dernier match était contre le en huitièmes de finale de la , nous avons montré que nous étions bien préparés. Nous espérons que ce moment tragique sera surmonté et que nous pourrons tous reprendre nos activités dès que possible. Je suis l'actualité de la pandémie dans le monde. Maintenant, nous devons protéger nos familles et j'espère que tout ça va passer, car cela va passer.", a conclu le Parisien.