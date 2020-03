Baldé Keita explique pourquoi il a dit non au Barça

L’attaquant monégasque Baldé Keita est revenu sur l’épisode qui l’a vu décliner un contrat de la part du FC Barcelone.

Baldé Keita, l’actuel joueur de l’AS , est un produit de la Masia barcelonaise. Il y a fait ses classes, mais sans réussir à faire ses preuves à l’étage au-dessus. Un choix qui émane de sa part. C’est ce qu’il a révélé dans un entretien à Football. « A la fin le Barça m’a offert un contrat, sûr que j’allais revenir, mais j’ai dit non », a-t-il tonné.

Le champion d’Afrique a ensuite expliqué les motifs de cette décision que peu de joueurs oseraient prendre : « Je n’avais pas aimé le comportement des dirigeants (…) C’était le moment d’aller chercher un autre pays, une autre culture et d’aller voir autre chose ». Et c’est là qu’il a rejoint la de Rome, où il a entamé son parcours professionnel avec succès.

« J’étais énervé contre eux »

« Normalement, un petit signe un contrat au Barça tout de suite. Moi, je leur ai dit non. Je leur ai dit que j’allais poursuivre le chemin sans eux. Que peut-être on se reverrait plus tard. J’avais besoin d’autre chose. A l’époque, j’étais énervé contre eux. Le club m’avait tout donné, j’étais leur petit, j’avais marqué plus de 300 buts chez les jeunes, mais je n’ai pas aimé le comportement de certaines personnes », a poursuivi Baldé.

Plus d'équipes

Aujourd’hui, Baldé fait donc les beaux jours de l’AS Monaco. Toutefois, il n’écarte pas un come-back dans la . « La vérité, c’est qu’un jour j’aimerai jouer pro en . Peut-être au Barça oui…ou contre », a conclu l’intéressé.