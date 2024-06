Mercato, l'OM boucle l'arrivée de De Zerbi

L’Olympique de Marseille a enfin bouclé l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, cet été.

Sans entraineur depuis le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset en fin de saison, l’OM a enfin trouvé la bonne pioche. Après avoir galéré sur les dossiers Franck Haise, Matias Almeyda et surtout Paulo Fonseca, le club phocéen va finalement signer Roberto De Zerbi. Le technicien italien devrait poser ses valises sur la Canebière dans les prochaines journées.

Roberto De Zerbi à l’OM, c’est fait

Il y a quelques jours, le favori pour reprendre le poste d’entraineur à l’OM s’appelait Sergio Conceiçao. Mais le technicien portugais et le club marseillais ne sont pas finalement parvenus à un accord. Dans la foulée, la piste Roberto De Zerbi a été réactivée et est rapidement devenue la nouvelle priorité. Et à moins d’un nouveau rebondissement, l’ancien coach de Brighton devrait être le nouveau coach de l’OM.

L'article continue ci-dessous

En effet, RMC Sport révèle ce dimanche que le club phocéen a réussi à trouver un accord avec Roberto De Zerbi et Brighton qui va encaisser les 6 millions d’euros d’indemnités de transfert pour le Transalpin. Le média indique ensuite que l’arrivée de l’ancien coach de Sassuolo, qui travaille déjà sur le mercato marseillais, devrait intervenir en début de semaine prochaine.

Un vrai amoureux de l’OM

Le fait que De Zerbi soit attiré par Marseille n’est pas vraiment une surprise. Il y a deux ans, cela avait déjà failli se faire. Et la saison dernière, au moment où il a affronté les Phocéens en C3 avec les Seagulls, il n’avait pas tari d’éloges à l’égard de ce club.

S’il s’installe au Vélodrome, De Zerbi cherchera à faire mieux que le dernier coach italien passé par l’OM, en l’occurrence Gennaro Gattuso. « Rino », qui vient de rebondir à l’Hajduk Split, n’est resté que quatre mois dans le sud de la France, gagnant seulement 9 des 26 matches qu’il a dirigés.