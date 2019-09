Azerbaïdjan-Croatie (1-1), la Croatie accrochée de nouveau

Les vice-champions du monde croates ont de nouveau laissé filer de précieux points en éliminatoires de l'Euro.

Décidément, la a beaucoup de mal à tenir son rang en éliminatoires du championnat d'Europe. Ce lundi, et pour la deuxième fois en cinq matches, la sélection au damier a abandonné de précieux points en route. Les hommes de Zlatko Dalic ont été tenus en échec par l'Azerbaïdjan à Bakou.

La rencontre a pourtant très bien commencé pour les Croates. Dès la 11e minute, ils se sont retrouvés devant à la marque. Leur capitaine Luka Modric a débloqué la situation en transformant avec succès un pénalty. Le joueur du fêtait son 34e anniversaire. Il l'a donc célébré par un but, mais il aurait certainement préféré le faire par une victoire.

En panne d'idées offensivement, les visiteurs n'ont pas réussi à doubler la mise malgré une nette mainmise dans le jeu (59% de possession, et 21 tirs tentés contre 7). Et, ce qu'ils redoutaient a fini par arriver à la 72e minute lorsque Khalilzada a rétabli la parité pour les Azéris. Ces derniers ont ensuite tenu bon, et ont préservé le point acquis. Leur premier dans cette phase de qualification.

Ce nul n'a rien de dramatique pour la Croatie. Cependant, le faux-pas traduit un manque de sérénité et la difficulté qu'a l'équipe à confirmer son bon Mondial russe. Lovren et ses coéquipiers ont tout intérêt à ne plus se louper, s'ils ne veulent pas vivre une cruelle désillusion l'été prochain et manquer leur premier tournoi majeur depuis 2010.