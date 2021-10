Aymeric Laporte : "Je suis à 300% avec l'Espagne"

L'ancien bleuet joue désormais pour la Roja et est prêt à battre la France en finale de la Ligue des nations.

Né en France, international français dans les catégories de jeunes (des moins de 17 ans jusqu'au Espoirs), Aymeric Laporte défend les couleurs de l'Espagne, son pays d'adoption, depuis 2021.

Forcément, la finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne, dimanche soir, aura une saveur toute particulière pour le joueur formé à l'Athletic Bilbao et qui évolue aujourd'hui à Manchester City.

Avant ce grand rendez-vous, Aymeric Laporte a livré ses impressions au site officiel de la sélection espagnole de football.

Sur l'Euro 2021 et le fait de jouer avec l'Espagne

« Je suis très heureux d'être là. Nous aurions aimé faire mieux à l'Euro même si nous avons fait un beau parcours. Ce fut une belle aventure. Les supporters ont apprécié notre niveau de jeu et maintenant nous avons l'opportunité de gagner un trophée avec la Ligue des nations. Je suis très content de ce que nous avons réalisé et faire partie de cette équipe, c'est génial. »

Sur la demi-finale de la Ligue des nations contre l'Italie

« C'était très important de prendre notre revanche sur l'Italie après ce qu'il s'est passé à l'Euro. On voulait offrir cette revanche à nos supporters et à toute l'Espagne. Ca nous donne de la confiance et nous devons gagner le prochain match pour continuer d'être heureux et de pouvoir rentrer à la maison avec la médaille autour du cou. »

Sur la finale France-Espagne

« Ce sera une rencontre très spéciale pour moi mais comme je l'ai toujours dit, je suis très concentré et je suis à 100% voire à 300% avec l'Espagne. Je vais tout donner. Je vais retrouver des anciens coéquipiers (de l'équipe de France Espoirs, n.d.l.r.) pour cette finale et nous nous verrons sur le terrain. La seule chose à laquelle je pense, c'est de gagner cette finale, c'est la chose la plus importante pour moi à l'heure actuelle. »