Avec son triplé, Harry Kane entre déjà dans l’histoire du Bayern

Auteur de trois buts marqués ce samedi contre Bochum, l’Anglais Harry Kane figure déjà en bonne place dans l’histoire du Bayern.

Harry Kane est entré dans l'histoire du Bayern Munich samedi en devenant le premier joueur à marquer six buts ou plus lors de ses cinq premiers matches de Bundesliga.

Kane affole déjà les compteurs

L'attaquant anglais a inscrit un triplé lors du match des champions d’Allemagne contre Bochum à l'Allianz Arena ce samedi, portant son total à sept buts en seulement cinq matches dans l'élite allemande. Aucun joueur n'a jamais marqué autant de buts lors de ses cinq premiers matches de championnat avec le Bayern.

Le Bayern a pris l'avantage dès la quatrième minute par l'intermédiaire d'Eric Choupo-Moting, avant que Kane ne double la mise en inscrivant son premier but du match. Après que Matthijs de Ligt et Leroy Sané aient trouvé la faille à leur tour, Kane a transformé un penalty pour porter la marque à 5-0. Le Français Mathys Tel a ensuite signé le sixième but des siens, avant que Kane ne complète son triplé en clôturant la marque.

Getty

Kane a également marqué lors de la victoire 4-3 du Bayern contre Manchester United en Ligue des champions, ce qui porte son total à sept buts en six matches.

Kane a été directement impliqué dans huit buts en Bundesliga, inscrivant six buts et délivrant deux passes décisives. Le seul autre joueur à avoir atteint ce chiffre lors de ses cinq premiers matches de championnat depuis 2004 est Erling Haaland.

Notons aussi que l’ancien des Spurs est devenu le 4e joueur anglais à réussir un triplé en Bundesliga après Kevin Keegan, Tony Woodcock et Jadon Sancho.

Le prochain match du Bayern aura lieu mardi contre Preussen Muenster dans le cadre de la DFB Pokal.