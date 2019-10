Avant PSG-OM, Pauleta souligne l'importance du Classique

L'ancien buteur du Paris Saint-Germain est revenu sur l'importance du choc le plus attendu de l'Hexagone.

S'il ne nagent plus dans les mêmes eaux, le et l' restent les plus grands rivaux de l'Hexagone.

Dimanche, les clubs ennemis se retrouveront pour un choc où l'équipe de Thomas Tuchel partira évidemment avec le costume de favori. Un choc que Pedro Miguel Pauleta n'a pas oublié.

"C’est un match toujours spécial et différent. Qu’importe si une équipe est meilleure que l’autre en ce moment, c’est toujours un Paris-Marseille, c’est toujours une grande affiche de ce championnat de . Ce sont deux clubs qui ont beaucoup de supporters en France. Faire la différence dans un match comme celui-là, c’est énorme", a expliqué l'ancien artilleur portugais dans des propos accordés à Canal +.

Et Pauleta est bien placé pour l'affirmer. L'ex-buteur du Paris Saint-Germain s'était en effet illustré avec plusieurs buts décisifs lors de cette affiche particulière.

Personne n'a oublié, par exemple, son superbe lob sur Fabien Barthez dans un angle complètement fermé... Un geste qui pourrait bien inspiré Kylian Mbappé ou Angel Di Maria dimanche.