Avant OM-OL, le bus de Lyon caillassé – Aulas : « Un guet-apens »

Le bus de Lyon a été caillassé par des supporters marseillais. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas menace de ne pas jouer

Le bus de a été pris pour cible par des projectiles à son arrivée au stade de l'OM. Deux vitres latérales ont été brisées. À la descente du bus dans le parking de l'enceinte phocéenne, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a prévenu les officiels : "Plus jamais ça ! On est tombé dans un guet-apens. Si ça continue, on ne jouera pas..."

La sécurité des joueurs, du staff et des dirigeants n’a pas été assurée durant le trajet au stade.

Apres les menaces envers l’équipe et Rudi Garcia tout l’après midi sur les réseaux sociaux, 5 impacts ont été constatés sur le bus menant l’équipe au stade. #OMOL pic.twitter.com/OsCuAfTE7i — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2019

Pou rappel, la direction lyonnaise avait fait le choix de venir avec leur bus nanti du logo et des coueurs officielles du club, alors que la préfecture de police de Marseille avait longuement milité, pour qu’un un bus neutre soit utilisé entre l’aéroport et le Vélodrome.