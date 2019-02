Avant OL-PSG, Fekir évoque le PSG sans Neymar

Le numéro 10 de l'OL s'attend à un match de niveau Ligue des champions contre le PSG, dimanche soir.

Situé à la troisième place de Ligue 1, à 16 points du PSG qui compte deux matche en retard, l'OL affrontera l'équipe dirigée par Thomas Tuchel, dimanche soir au Groupama Stadium (21h00).

En conférence de presse, Nabil Fekir a parlé de cette rencontre. Pour l'élément offensif de Lyon, l'affiche est similaire à de la Ligue des champions.

"C'est comme un match de Champions Legaue. On connaît la valeur du PSG. On est préparé à ça. On espère que ça sera une grande soirée pour nous ce dimanche. On s'attend à un match compliqué mais on est prêt. C'est une grande équipe. On sait que la moindre erreur peut être payée cash. Le match aller avait été particulier, ça sera un match différent dimanche. On aborde ce genre de match un peu différemment, surtout dans la tête", a indiqué Fekir devant les médias.

Le PSG sera privé de Neymar mais selon Fekir, cela sera possible d'être compensé vu la qualité de l'effectif du PSG : "Sans Neymar, c'est un atout en moins pour eux mais il y a d'autres grands joueurs. Ils vont venir ici pour gagner. Aujourd'hui le PSG est devant Lyon. Le président a construit un beau stade et veut une grande équipe. Je pense et j'espère que l'écart entre les équipes va se réduire dans les années qui viennent", a jugé Fekir.