Avant Lyon - PSG, Marco Verratti "assure que c’est le bon moment de jouer ces matches"

En marge du choc contre l’OL, Verratti a rappelé l’importance de jouer ces gros matches afin de lancer au mieux la fin de saison du PSG.

Nous sommes le 20 mars 2021 et pourtant le PSG n’est pas assuré de finir champion de France. Hormis l’épisode 2017 et le sacre de Monaco, il y a bien longtemps que le club parisien n’avait pas fait face à autant d’adversité en Ligue 1. Est-ce le PSG qui est en sous-régime ou ses concurrents en sur-régime ? Certainement un peu des deux.

Deuxième du championnat de France à égalité avec l’Olympique Lyonnais, troisième, les Parisiens ont l’occasion de mettre un coup derrière la tête au club rhodanien, dimanche soir. Dans ce choc de la 30eme journée, le PSG et l’OL auront à coeur de garder le rythme de Lille et de garder leur distance sur Monaco, vainqueur de Saint-Etienne vendredi. Seulement depuis le début de la saison, les chocs français n’ont pas vraiment réussi aux hommes de Mauricio Pochettino.

"Cette année on a eu des difficultés face aux gros, a avoué Marco Verratti en conférence de presse. C'est compliqué pour le championnat de ne pas gagner les confrontations. Demain l'important c'est les trois points. On joue contre une bonne équipe. C'est un match que l'on a envie de jouer. Tout le monde est à disposition."

"Là c'était une année difficile pour tout le monde. On a eu 7 ou 8 matchs avec des jeunes au début de saison. Là on a des matchs contre Lyon et Lille pour retrouver la première place. Cela commence demain. Nos défaites c'est aussi parce ques les autres équipes jouaient bien."

Si Mauro Icardi et Pablo Sarabia ne feront pas le déplacement à Lyon, le PSG peut compter sur les retours de Moïse Kean (Covid-19) et surtout de Neymar, qui a participé à tout l’entraînement samedi et qui n’a plus joué depuis le 10 février dernier. Des renforts importants dans ce sprint final de la Ligue 1 et ce choc contre l’OL.

Car, en plus des trois points, le club parisien sait qu’il entre dans une phase charnière de sa saison avec la double confrontation contre le Bayern Munich qui est venue se greffer dans le calendrier.

"C'est très bien de jouer et d'enchaîner ce type de matchs à partir de celui contre Lyon. Ensuite on aura la trêve puis le match contre Lille et le Bayern Munich. Ce sont aussi de grands matchs pour les supporters et nous restés proches. Nous devons croire en nous, il faut bien s'entraîner et être à 100% pour donner le maximum."

Positionné comme un meneur de jeu depuis l’arrivée de Pochettino, Marco Verratti sait que le choc contre l’OL se jouera en grande partie dans la bataille du milieu. L’entrejeu lyonnais est considéré comme l’un si ce n’est le meilleur en France qualitativement et quantitativement. Aux coéquipiers de l’Italien de museler l’importance de ce milieu pour mettre à mal leur adversaire.

"C'est vrai qu'à l'aller nous n'avions pas réussi à trouver des espaces. Ce sont des joueurs qui font un très bon championnat comme Paqueta. C'est une très bonne équipe mais c'est à nous de trouver le moyen d'être mieux par rapport au match aller. Il faut penser à notre jeu."