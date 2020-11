Monaco - PSG (3-2), un valeureux Monaco renverse le PSG

Menée 2-0 à la pause suite à un doublé de Mbappé, l’ASM a réussi l’exploit de renverser le score et s’offrir un succès de prestige contre le PSG (3-2)

La belle série de victoires du PSG en a pris fin ce vendredi. Après sept victoires consécutives, l’équipe de la capitale a dû baisser pavillon, ce vendredi lors de son déplacement à . En terre princière, les champions de ont enregistré leur troisième succès de l’exercice (5e toutes compétitions confondues). Pourtant, ils avaient fait le plus dur en première période en menant par deux buts d’écart. Mais, leur second acte a été cauchemardesque. Autant que celui de Monaco a été héroïque.

Pour son retour à la compétition, Kylian Mbappé a inscrit ses 98e et 99e buts avec Paris, pensant guider les siens vers la victoire. Il a d’abord exploité une passe en profondeur d’Angel Di Maria (25e), en résistant notamment au retour d’Axel Disasi, pour ouvrir le score dans ce match. Puis, il a transformé un pénalty suite à une faute de Ballo-Touré sur Rafinha dans la surface (37e). A ce moment-là de la rencontre, Paris pensait pouvoir appliquer le même tarif que lors de ses précédentes sorties. C’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des Monégasques.

Paris a raté plusieurs buts de KO

Avant que l’ASM ne se rebiffe, avec l’incorporation précieuse de Cesc Fabregas, l’équipe de Tuchel a manqué à plusieurs reprises d’assurer le but de KO. Moise Kean (39e) et Mbappé (44e) ont même cru le faire, mais leurs réalisations respectives ont été annulées pour cause de hors-jeu suite à l’intervention de la VAR. A ces deux tentatives s’est aussi ajoutée une reprise sur la transversale de l’attaquant italien (44e).

Plus d'équipes

Les visiteurs n’ont pas assez bien exploité leurs temps fort, et ils l’ont amèrement regretté au retour des vestiaires. Trop suffisants, ils ont laissé leurs opposants prendre le contrôle des débats. Il n’y avait dès lors rien d’illogique à ce que les hommes de Niko Kovac recollent à la marque et finissent même par l’emporter.

L'article continue ci-dessous

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Fabregas a tout changé pour Monaco

C’est Kevin Volland qui a amorcé la révolte monégasque. Il a d’abord réduit le score d’une reprise de près suite à un excellent travail de Gelson Martins (52e). Puis, il a remis ça un quart d’heure plus tard en exploitant une offrande de Fabregas, suite à une belle ouverture de Tchouaméni (66e). Ça faisait 2-2. L’ASM aurait pu se contenter de ce résultat, mais l’occasion était trop belle de s’offrir le scalp du champion.

Après une belle opportunité raté à la 86e, Fabregas a assuré le but de 3-2 sur pénalty (84e), consécutivement à une faute d’Abdou Diallo sur Volland dans la surface. Un coup de grâce, qui pendant au nez aux Parisiens, au vu du piètre visage proposé durant le second acte. Et ce ne sont pas les occasions de Kean (63e), de Neymar (68e) et de Sarabia (78e) qui altéreront cette impression de naufrage.

Après Lens et Marseille, Monaco a donc réussi à dompter Paris. Une belle prestation qui vient confirmer le regain de forme de cette séduisante formation, et aussi ses ambitions pour la suite de la saison. La bande à Kovac se retrouve d’ailleurs 2e au classement. Pour Paris, il s’agit par contre d’un vrai coup d’arrêt. Il n’a pas d’énormes conséquences sur le plan comptable, mais pour le moral il fait très mal, surtout à quatre jours d’un match décisif en Ligue des Champions contre Leipzig.