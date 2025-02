Auxerre - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Auxerre et l’OM s’affrontent samedi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin et tire progressivement à sa fin. Ce weekend, le championnat français aborde sa 23e journée avec des matchs intéressants au programme. Parmi les affiches prévues pour cette journée, figure un duel alléchant à suivre entre l’AJA Auxerre et l’Olympique de Marseille, ce samedi. Deux équipes qui sont sur des dynamiques opposées.

L’AJ Auxerre dans le dur

La situation reste compliquée pour l'AJ Auxerre, qui peine à renouer avec la victoire. En concédant un match nul contre Brest (2-2) lors de la dernière journée, le club bourguignon a porté sa série sans succès en Ligue 1 à dix rencontres consécutives (6 nuls, 4 défaites). Toutefois, l'AJA parvient à limiter la casse à domicile, en évitant la défaite lors de ses cinq dernières réceptions, dont un partage des points face à Toulouse il y a quinze jours (2-2). Sa dernière victoire en championnat remonte au 24 novembre, et cette dynamique négative la rapproche dangereusement de la zone rouge. Actuellement 12e, Auxerre (25 pts) ne compte plus que sept points d’avance sur le barragiste.

Un OM en pleine ascension

Les récents faux pas de l'OM contre Strasbourg (1-1) et Nice (défaite 2-0) appartiennent désormais au passé. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Marseillais ont su rebondir et enchaînent désormais les bonnes performances. Ils ont d'abord remporté un duel spectaculaire face à Lyon (3-2), avant de confirmer à Angers (0-2). La dynamique s’est encore renforcée avec un succès éclatant contre Saint-Étienne (5-1) le week-end dernier, leur troisième victoire consécutive.

Si le Paris Saint-Germain (1er, 56 pts) semble intouchable dans la course au titre, Marseille (2e, 46 pts) s’impose comme un dauphin solide. Avec une avance de six points sur Nice, son premier poursuivant, l’OM compte bien poursuivre sur sa lancée et consolider sa position en haut du classement.

Horaire et lieu du match

Auxerre – Marseille

23e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de l’Abbé-Deschamps

A 21h 05, heure française

Les compos probables du match Auxerre - OM

Auxerre : Rulli - Murillo, Cornelius, Kondogbia - Dedic, Hojbjerg, Bennacer, Luis Henrique, Rabiot - Gouiri, Greenwood

Marseille : Léon - Hoever, Jubal, Akpa, Mensah - Owusu, Massengo, Perrin - Sinayoko, Traoré, Aye

Sur quelle chaîne suivre le match Auxerre - OM ?

La rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 22 février 2025 à partir de 21h 05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.