Auxerre - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un duel capital ce dimanche pour Lyon face à une équipe d’Auxerre solide à domicile en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 29e journée de Ligue 1 s’achèvera par une affiche alléchante ce dimanche 13 avril. L’Olympique Lyonnais, toujours en course pour une qualification européenne, se rend à l’Abbé-Deschamps pour y défier une équipe d’Auxerre quasi assurée de son maintien. À quelques jours du match retour contre Manchester United en Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas le droit à l’erreur.

Une dynamique encourageante pour les deux clubs

L’AJ Auxerre, 10e du classement avec 38 points, aborde cette fin d’exercice sans pression. Grâce à une régularité défensive et une bonne organisation, le club bourguignon a limité les revers à seulement deux sur ses dix dernières rencontres. Le collectif de Christophe Pélissier ne brille pas toujours par ses résultats, mais son sérieux est incontestable. Le milieu Traoré, meilleur buteur du club, incarne cette constance.

En face, Lyon est dans une toute autre configuration. Cinquièmes avec 48 points, les Gones vivent une fin de saison animée sur tous les fronts. Leur nul accroché face à Manchester United (2-2) lors du quart de finale aller en C3 laisse encore de l’espoir. Mais en championnat, l’OL doit impérativement engranger trois points à Auxerre pour rester dans la course à l’Europe. Emmenés par un Ryan Cherki étincelant (10 buts, 18 passes toutes compétitions confondues), les Rhodaniens restent sur une excellente série.

Une domination nette de l’OL

En analysant les statistiques de leurs récentes confrontations, l'avantage penche clairement en faveur de l’Olympique Lyonnais, qui totalise 19 victoires contre 9 pour l’AJ Auxerre, tandis que 10 matchs se sont terminés sur un score nul. Sur le plan offensif, la supériorité lyonnaise se confirme avec 58 buts marqués, contre 41 pour les Auxerrois.

Horaire et lieu du match

Auxerre - Lyon

29e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de l’Abbé Deschamps

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Auxerre - Lyon

Auxerre : Léon Hoever, Akpa, Jubal, Diomandé, Mensah - Perrin, Matondo, Dioussé, Sinayoko - Onaiwu

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic - Cherki, Tolisso, Almada - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Auxerre - Lyon ?

La rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 13 avril 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.