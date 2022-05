Auxerre écarte Sochaux et accède au dernier barrage

Dix ans après sa descente au purgatoire, l’AJ Auxerre est tout proche de retrouver l’élite. La formation bourguignonne n’a plus qu’un obstacle à franchir pour retrouver la Ligue 1. Ça sera face au 18e de la Ligue 1 dans un match aller et retour à la suite du succès récolté contre Sochaux.

Troisième du championnat de Ligue 2, l’AJA avait l’avantage de recevoir lors de cette avant-dernière étape menant à l’étage d’en haut. Un avantage dont Gaetan Charbonnier et ses coéquipiers n’ont pas su profiter durant les 120 minutes qu’a duré la rencontre. Et ce n’est qu’à l’issue de l’épreuve des tirs au but qu’ils sont parvenus à faire la différence (5-4 a.p.t.b.).

Auxerre a su être patient

Les tentatives n’ont cependant pas manqué pour s’éviter la loterie. Et elles sont intervenues essentiellement dans la dernière demi-heure. Gaétan Charbonnier a manqué le cadre sur une reprise de près à la 91e, juste avant la prolongation. L’ancien montpélliérain n’a finalement pas eu à regretter cette vendange.

Gaetan Perrin a aussi eu deux belles occasions pour libérer les siens (100e et 106e), mais il a manqué le cadre à chaque fois. Et côté sochalien, c’est Yann Kitala qui a manqué de trouver la faille (106e).

Kitala a été encore moins chanceux lors de la série des tirs au but. Il a été le seul à manquer son essai, en butant sur Donovan Léon. Un raté lourd de conséquence, puisqu’il met fin à l’aventure des Lionceaux.

Auxerre, pour sa part, pour continuer à rêver. L’équipe de Jean-Marc Furlan saura samedi quel sera son adversaire lors de l’ultime barrage. Cela devrait se jouer entre l’AS Saint-Etienne et le FC Metz.