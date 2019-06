Australie - Brésil 3-2, un de chute pour le Brésil

Malgré le retour de Marta, le Brésil est tombé lors de son deuxième match du Mondial. Ce sont les Australiennes qui ont fait tomber les Auriverde.

Gros coup de tonnerre à ce jeudi. À l'occasion de la 2e journée de la Coupe du Monde féminine (Groupe C), le a trébuché. Les Auriverde sont tombées contre l' alors qu'elles avaient une avance de deux buts jusqu'au temps additionnel de la première période. Un renversement de vapeur impressionnant et spectaculaire.

Alors qu'elles avaient été battues par l' lors du premier match, les Australiennes se sont donc surpassées pour dominer Marta et ses coéquipières. L'ancienne meilleure joueuse du monde était d'ailleurs de la partie. Alignée d'entrée, elle avait ouvert le score sur pénalty à la 27e, signant son 106e but en sélection. À l'occasion, elle est aussi devenue la première footballeuse à marquer dans cinq Coupes du Monde différente.

L'exploit en question aura un gout amer finalement. Le Brésil s'étant totalement écroulé dès lors qu'il a encaissé le premier but. Alors que Cristiane avait doublé la mise à la 38e, Foord a relancé l'Australie à la 45e. Puis, Logarzo (58e) et Monica contre son camp (66e) ont permis aux Océaniennes d'aller chercher la victoire en seconde période. Un résutlat inattendu et qui apparait comme étant la première grosse surprise de ce Mondial.

Malgré ce faux-pas, le Brésil reste en bonne position pour se qualifier pour les 8es. Les protégées de Valdao devront juste éviter de trébucher une deuxième fois contre l'Italie lors du dernier match de poule. Pour l'Australie, l'horizon s'éclaircit, surtout que Kerr et consorts affronteront la modeste lors du dernier match de poule.