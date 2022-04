Aurier évoque sa relation avec Mourinho

L'arrière de Villarreal, Serge Aurier, estime que Tottenham a fait une très grande erreur en se séparant de José Mourinho.

L’ancien Parisien a affirmé dans la presse anglaise qu’il était très heureux de travailler avec le coach portugais durant le temps qu’ils ont passé ensemble dans la capitale anglaise. Il y a eu des broutilles entre les deux, mais ce n’est pas ce qu’il retient de leur relation.

« Mourinho est un gagneur né »

« Un jour, nous nous sommes disputés, mais c'était sur une question tactique, a-t-il déclaré au Telegraph. Je n'étais pas content de ses décisions et je suis allé parler à son bureau. Je sais que je pouvais lui parler sans problème parce qu'il aime le joueur honnête. Le lendemain, le problème était résolu ».

"J'aime ça parce que Mourinho vous écoute, et ensuite il vous dit ce qu'il pense, a poursuivi l’Ivoirien. Parfois, vous le détestez et vous voulez le tuer, mais ensuite vous l'aimez parce que son caractère est celui d'un gagnant né et je m'identifie beaucoup à lui. Je n'ai rien contre lui".

Le limogeage de Mourinho est intervenu moins d'une semaine avant que Tottenham n'affronte Manchester City en finale de la League Cup, un match qu'ils ont perdu sous la direction de Ryan Mason, un entraîneur débutant.

"Imaginez si nous avions gagné cette finale avec lui [Mourinho]", rumine Aurier. "Peut-être qu'ils auraient alors tout fait pour qu'il reste et qu'ils lui auraient proposé une prolongation, en pensant à court terme après avoir gagné un trophée. Et si le club voulait vraiment le licencier, il aurait été impossible de le faire après avoir gagné la Carabao Cup". Pour rappel, Tottenham reste sans le moindre titre remporté depuis 2008 et le succès en League Cup.

Aurier, lui, pourrait enrichir son palmarès cette saison avec une potentielle Ligue des Champions. Avec sa nouvelle équipe de Villarreal, il va disputer mercredi les demies de l’épreuve contre Liverpool.