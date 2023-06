Aurélien Tchouaméni revient sur sa saison et les critiques reçues

Régulièrement critiqué en deuxième partie de saison, Aurélien Tchouaméni ne semble pas inquiet pour la suite de sa carrière.

La saison d'Aurélien Tchouaméni aura connu une trajectoire assez délicate. Débarqué au Real Madrid pour 80 millions d'euros l'été dernier, l'ancien Monégasque a rapidement tout le monde d'accord, enchaînant les titularisations et les bonnes performances sous ses nouvelles couleurs. Titulaire pendant la Coupe du monde en novembre et décembre, le milieu de terrain a de nouveau impressionné et a fait preuve de beaucoup de personnalité pour une première compétition internationale.

Une deuxième partie de saison moyenne

Mais la suite a été plus compliquée. À son retour du Mondial, le joueur de 23 s'est montré moins performant avec le Real et son attitude a souvent été remise en cause par la presse espagnole ainsi que les supporters madrilènes. S'il a continué à jouer, sa place de titulaire a pris un coup - il n'a pas été titularisé en huitième, quart et demi-finale de la Ligue des Champions - et Tchouaméni n'a pas réussi à retrouver son niveau du début de saison.

Rien d'alarmant bien sûr si ce n'est une baisse de régime, et le principal concerné se montre plutôt confiant pour la suite de son aventure dans la capitale espagnole. "Je me sens bien, même si la deuxième partie de saison s’est passée un peu plus difficilement pour moi. Après, c’est la vie d’un joueur de foot, je me suis fait taper dessus un petit peu partout, mais je garde confiance en moi. Le coach me fait confiance et je sais de quoi je suis capable. J’ai joué les deux matches avec Cama donc je suis content. C’est la première fois que je me fais autant critiquer. Évidemment qu’avant, ça se passait super bien, il n’y avait que des éloges. J’apprends le métier aussi, il y a des dynamiques différentes. Et je suis sûr que la tendance va s’inverser", a-t-il confié ce mardi. Avec l'émergence d'Eduardo Camavinga et l'arrivée de Jude Bellingham, l'international français aura tout intérêt à retrouver son meilleur niveau de jeu.