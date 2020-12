Aulas, Juninho et les Lyonnais rendent hommage à Gérard Houllier

De nombreuses personnalités de l'Olympique lyonnais ont rendu hommage à Gérard Houllier, ancien entraîneur du club décédé ce lundi.

Les hommages se sont multipliés ce lundi, après l'annonce du décès de Gérard Houllier, à l'âge de 73 ans. Ancien entraîneur de et du PSG, ce dernier a également coaché à entre 2005 et 2007, remportant notamment deux des sept titres consécutifs du club.

Dans le Rhône, les hommages ont été nombreux, à commencer par le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. "Gérard, tu étais notre ami, tu avais tous les talents et une immense bienveillance", a écrit le dirigeant sur son compte Twitter.

"Tu as fait grandir l’OL, toutes ses équipes, jeunes, féminines, masculines. Ta disparition laisse un grand vide, mais tu seras toujours à nos côtés. L’OL te doit tant, tu nous manques tellement."

Joueur sous les ordres de Gérard Houllier et désormais directeur sportif du club, Juninho a lui aussi posté un message pour rendre hommage à celui qui fut également sélectionneur de l'équipe de : "Repose en paix coach Gérard Houllier. Tu resteras à jamais dans nos pensées et nos cœurs . Merci pour tout ce que m’as appris . Une pensée pour ta famille."

Génésio : "Si j'ai pu tenir jusqu'à la fin de mon contrat à l'OL, c'est grâce à lui"

Lui aussi ancien entraîneur de l'OL, Bruno Génésio était lui aussi ému. "Je suis dévasté... Je n'arrive pas à le croire... On était tellement proches... Il m'a tellement aidé, tellement conseillé. Si j'ai pu tenir jusqu'à la fin de mon contrat à l'OL, c'est grâce à lui. On s'était eu au téléphone, il y a un mois et demi encore. Je n'arrive même pas à parler. Franchement, c'est trop dur..."

Parmi les hommages, Robert Duverne a lui aussi côtoyé Gérard Houllier en tant que préparateur physique, dans le club rhôdanien puis à notamment. "Un ami s'en va... J'ai même plus de pensées pour l'homme que pour l'entraîneur, on a vécu tellement de moments extraordinaires, on a partagé des magnifiques aventures humaines", a-t-il affirmé.

"Et il y avait toujours beaucoup de bonne humeur. Entre nous, je revois les rires, la complicité... Quand il m'appelle pour venir en , il me dit : "Tu viens mais avec Agnès (sa femme) et les enfants." Il voulait que ce soit une aventure humaine, pas un truc seulement sportif. Et ça l'a été... Je me souviens le jour où il a donné au restaurant sa première leçon d'Anglais à mon fils Jérémy..."

Wendie Renard, Rémi Garde, Bernard Lacombe ou encore Karim Benzema... Les Lyonnais, actuels ou passés, ont été nombreux à avoir une pensée pour celui qui était toujours conseiller du club jusque très récemment.

"Je ressens une énorme tristesse, Gérard était quelqu'un que j'appréciais, dit encore de lui Rémi Garde, qui a aussi tenu les rênes du club. Il m'a donné une grande confiance en moi dans ce métier, et m'a donné envie d'entraîner. C'était quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, plein de petites attentions. Son côté prof, son ouverture d'esprit m'ont toujours attiré."