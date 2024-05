"Aucun impact", Emmanuel Petit cash sur Mbappé

Emmanuel Petit a été cash sur le cas Kylian Mbappé dans des propos fournis à un média espagnol.

A en juger par son visage, Kylian Mbappé a vécu mardi sa dernière grande soirée au Parc des Princes sous le maillot du Paris Saint-Germain. La déception se lisait sur son visage, mais le Borussia Dortmund a réduit à néant les espoirs de Kylian Mbappe de mettre un terme à sa carrière parisienne sur un triomphe continental. Emmanuel Petit estime que s'il laissera une trace, son héritage en souffrira.

Le rêve de Mbappé, avant son transfert présumé au Real Madrid cet été, était de partir sur les chapeaux de roue, en remportant la Ligue des champions avec le club de sa ville natale, s'assurant ainsi le premier titre, et seulement le deuxième pour un club français.

Petit déclaré en exclusivité à Football España que le départ de Mbappé laisserait une cicatrice au club.

« Kylian Mbappé quittera le club en étant le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Était-il le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain ? Pour moi, non, c'était le meilleur buteur. Il laissera une cicatrice, il a marqué le club et le cœur des supporters du Paris Saint-Germain, mais mardi et lors du premier match la semaine dernière, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit l'homme principal et le leader, surtout après ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse, et c'était décevant. Tout le monde attendait de lui qu'il fasse une déclaration, qu'il quitte le club en bons termes, et il suffit de voir son visage après le match, c'était une grande déception. Il a manqué à l'appel dans les deux matches. »

Petit a déclaré que leur brouille publique entre Mbappé et les dirigeants parisiens avait eu un impact au début de la saison. Le Bondynois a été exclu de la tournée de pré-saison du PSG et Petit a expliqué que les choses n'ont jamais vraiment collé après cette étape.

« Très dégonflant, il sera certainement une légende, mais il aurait pu quitter le club dans un style différent, s'ils avaient gagné, et vous avez le sentiment, que la dernière saison, à partir de l'été en pré-saison quand il n'était pas en mesure d'être avec l'équipe, vous avez le sentiment que c'était une mauvaise communication, une mauvaise gestion du club et de Luis Enrique, et étape par étape, même si c'était sa meilleure saison en termes de buts, vous avez eu le sentiment qu'il manquait quelque chose de l'extérieur. »

« Même mardi, il manquait quelque chose, et il n'a pas été capable d'avoir un impact sur le jeu ou sur ses coéquipiers, il n'a pas été capable de prendre les fans par la main, et de leur raconter une belle histoire. Les meilleurs joueurs ont un impact sur la plus grande scène, et en deux matchs, il ne l'a pas fait. Il quittera donc le club, on se souviendra de lui comme du meilleur buteur, aimé des supporters, mais en termes d'image et de relations, ce n'est pas le meilleur. »