Aubameyang pour remplacer Lukaku à Chelsea ?

Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus en odeur de sainteté à Arsenal. Ayant un différend avec Mikel Arteta, il a perdu sa place dans l’équipe première. Actuellement, il se trouve avec sa sélection gabonaise et il n’est pas sûr qu’à son retour à Londres après la CAN, il puisse regagner la confiance de l’Espagnol

L’éviction d’Aubame intervient presque au même moment que celle de Romelu Lukaku du côté de Chelsea. Ce dernier ayant été écarté par Thomas Tuchel chez les Blues. Les deux hommes tentent de se rabibocher, mais un départ de Belge est aussi fortement évoqué.

Comment régler ce double problème ? L’une des solutions consisterait à envoyer « Aubame » se relancer à Stamford Bridge dans le cas où Lukaku venait à être mis à la porte. Une hypothèse évoquée dans les médias anglais et qui commence à prendre de l’ampleur depuis quelques heures. Elle est d’autant plus crédible que l’ancien stéphanois retrouverait à Chelsea son ancien coach à Dortmund, Thomas Tuchel.

Aubameyang pourrait retrouver Tuchel

Cette solution a été commentée par Carlton Cole, l’ancien attaquant de Chelsea. Et pour ce dernier, l’idée est plus qu’intéressante. « Si vous voyez bien, Chelsea a également besoin d’un attaquant.Imaginez que, on ne sait jamais, des choses plus étranges se sont produites. C’est toujours Londres, tu vois ce que je veux dire ? Je doute que cela se produise, ils ne vont pas vendre ou prêter à leur club rival. Mais, regardez l’histoire. Dortmund, Tuchel, Aubameyang, ils se connaissent et il sait ce qu’il pourra en faire », a-t-il déclaré au média Métro.

Pour rappel, le dernier attaquant à avoir délaissé les Gunners pour signer en faveur des Blues en raison d’un manque de temps de jeu c’est le Français Olivier Giroud. Ironie du sort, c’est ce dernier que Lukaku est venu remplacer à Stamford Bridge et il s’avère que les fans londoniens regrettent ce dénouement.