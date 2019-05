Aubameyang : "Je veux devenir une légende d'Arsenal"

L’attaquant gabonais a reconnu qu’il veut laisser sa trace chez les Gunners et être reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de l'histoire du club.

Meilleur buteur de , Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une saison pleine. Depuis son arrivée à en janvier 2018, l'attaquant gabonais empile les buts et comptabilise déjà trente-deux buts en quarante-neuf rencontres en championnat d' . Des chiffres impressionnants puisque aucun joueur dans l'histoire des Gunners n'a atteint cette barre aussi rapidement, pas même Thierry Henry, arrivé beaucoup plus jeune à Arsenal.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang est apparu heureux de marquer l'histoire d'Arsenal grâce à ses buts : "Il faut une première fois à tout. Je me rends compte de la valeur de cette performance. Bien sûr c’est plaisant et j’en suis très heureux. Mais quelque part, c’était un défi pour moi de venir ici et de m’y imposer en tant que grand attaquant. J'avais cette envie en venant ici d'inscrire mon nom dans la légende, tout simplement".

"Avec Lacazette, un regard suffit"

Inspiré par Didier Drogba, l'ancien attaquant de , Pierre-Emerick Aubameyang marche sur les pas de son exemple en étant meilleur buteur du championnat (22 buts) à égalité avec Sadio Mané et Mohamed Salah, comme l'Ivoirien l'a été dans le passé par deux fois avec vingt et vingt-neuf buts : "Quand il est arrivé, il était un peu moins âgé que moi et il a détruit la Premier League. Dans le bon sens des choses".

L'une des raisons de la réussite de Pierre-Emerick Aubameyang est son association avec Alexandre Lacazette, son partenaire d'attaque, avec qui il parvient à se trouver à merveille : "Je connaissais déjà son style de jeu. Notre première rencontre a été super. Nous partageons le même point de vue sur le football. On aime la déconne et on aime rigoler. Une fois sur le terrain, il suffit d’un regard. C’est naturel. L’un va chercher l’autre et l’autre va en faire autant".

Arsenal et Aubameyang affronteront Chelsea en finale de la à Bakou, en Azerbaïdjan, le 29 mai. Pierre-Emerick Aubameyang aura sans aucun doute envie de marquer la rencontre afin de rentrer dans l'histoire des Gunners en offrant un succès européen au club londonien. D'autant plus qu'Arsenal doit absolument remporter la finale de la Ligue Europa afin de disputer la la saison prochaine.