Aubameyang furieux contre la direction de Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant du Barça, n’est pas content de l’attitude qu’affichent les dirigeants de Chelsea dans les négociations pour son

Le transfert de l'attaquant du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, à Chelsea se trouve actuellement au point mort.

Aubameyang veut un contrat d'au moins deux ans alors que Chelsea n'est prêt à lui offrir qu'un bail d'une saison, selon ce que rapporte le quotidien britannique The Sun.

L’international gabonais a 33 ans et Chelsea est conscient de son âge et refuse de s'engager dans un accord à long terme. Ce qui est largement conforme à sa politique concernant les joueurs trentenaires.

Tuchel pousse pour la venue d’Aubameyang

Des deux côtés, on espère toujours qu'un compromis soit trouvé et que l'ancien capitaine d'Arsenal reviendra en Premier League avant la clôture du mercato, prévue jeudi prochain. « Aubame » goutte quand même très peu à la réticence qu’affichent ses courtisans.

Tuchel souhaite qu'Aubameyang le rejoigne à Stamford Bridge et qu'il apporte ses qualités devant le but en tant qu'avant-centre avec beaucoup d'expérience. L’Allemand a d’autant plus besoin de renforts dans ce secteur qu’il a perdu cet été Romelu Lukaku et Timo Werner.

À l'heure actuelle, Chelsea s'appuie sur l'utilisation de ce que l'on appelle les "faux-neufs", en utilisant le milieu offensif Kai Havertz ou Raheem Sterling à la place habituelle de l'attaquant. Ça a encore été le cas ce samedi lors de l’opposition contre Leicester en championnat.