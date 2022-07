Attention, Lewandowski est affamé !

Robert Lewandowski est officiellement un joueur du FC Barcelone et lors de sa présentation au monde, le Polonais n'a pas manqué de séduire les fans.

Après quelques semaines difficiles au cours desquelles le Bayern Munich et le FC Barcelone se sont disputés au sujet de l'indemnité de transfert de l'attaquant, sans compter l'insistance du joueur à s'engager, Joan Laporta a finalement pu dévoiler la nouvelle recrue à Miami.

"Dans le football, il est important d'avoir la volonté de gagner et je pense que je suis au meilleur endroit pour le faire", a déclaré Lewandowski.

"J'ai faim de buts. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de qualité dans l'équipe et beaucoup de potentiel. Je suis dans un bon club.

"J'ai fait les dernières séances d'entraînement avec mes coéquipiers et je suis prêt à jouer le prochain match [contre le Real Madrid].

"J'espère que je pourrai marquer beaucoup de buts, c'est mon défi".

Remettre le FC Barcelone sur le devant de la scène mondiale

Laporta a présenté l'attaquant polonais aux médias en le remerciant d'avoir rejoint le FC Barcelone, et la direction sportive d'avoir concrétisé l'opération.

"Merci et bienvenue à Barcelone", a commencé Laporta en polonais.

"Cet homme a fait des efforts extraordinaires pour venir ici à nouveau.

"Cela n'a pas été facile et nous sommes très fiers que vous ayez voulu jouer pour nous.

"Nous avons besoin de toi, tu es une star et nous avons de grandes attentes.

"Nous voulons rendre l'équipe de plus en plus compétitive et nous progressons très bien.