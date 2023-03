Attaque cardiaque en plein stream pour Sergio Aguero !

Sergo Aguero, s'est bien adapté à la vie en dehors du football, mais doit faire attention à sa santé.

L'ancien attaquant de Manchester City, de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone, Sergo Aguero, s'est bien adapté à la vie en dehors du football, transformant son hobby du streaming en une carrière à part entière. Cependant, mercredi soir, il a rappelé au public pourquoi il leur parlait plutôt que de marquer des buts.

En stream avec Ibai Llanos

Aguero a souffert d'une arythmie cardiaque sur le terrain du Camp Nou en 2021, qui a été examinée par des cardiologues. Il a été déterminé qu'il devait prendre sa retraite pour des raisons de santé afin d'éviter que des événements similaires ne se reproduisent. Il a été équipé d'un stimulateur cardiaque et a confirmé publiquement sa retraite en janvier 2022.

Depuis, il n'a cessé de se renforcer en tant que personnalité publique, étant engagé comme commentateur par diverses chaînes argentines. Il a également accompagné l'équipe nationale argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, hissant Lionel Messi sur ses épaules devant la foule.

Alors qu'il était en ligne avec le plus grand streamer espagnol, Ibai Llanos, Aguero s'est arrêté un instant et a porté la main à sa poitrine.

"Qu'est-ce qu'il y a, mec ? a demandé Ibai Llanos.

"Je crois que je viens d'avoir une mini-arythmie".

"Tu veux qu'on aille chez le médecin ?" demande Llanos.

"Non, non. Parce que j'ai une puce et que cette fameuse puce va la détecter et envoyer un signal."