Atlético Madrid - Real Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Le Real Madrid défend son avantage face à l’Atlético dans un derby madrilène sous haute tension. Qui prendra le dessus au Metropolitano ?

Quand il s’agit de Ligue des champions, le Real Madrid parle avec l’autorité des légendes. Le club aux quinze sacres européens se présente au Metropolitano avec une avance d’un but (2-1), acquise au terme d’un premier acte tendu où Brahim Diaz a offert aux siens un précieux avantage. Mais la mission est loin d’être accomplie. Face à un Atlético qui se transcende à domicile, les Merengues savent qu’ils devront faire preuve de maîtrise et d’intelligence pour éviter un renversement.

Le Real Madrid face à son test ultime au Metropolitano

La dynamique récente du Real laisse planer quelques doutes. En championnat, la victoire contre le Rayo Vallecano (2-1) a laissé une impression mitigée : plus de ballons concédés qu’à l’accoutumée et une gestion défensive friable. De plus, l’incertitude autour de Kylian Mbappé, qui a ressenti une gêne musculaire, pourrait contraindre Ancelotti à revoir ses plans. L’entraîneur italien, serein, a néanmoins rappelé en conférence de presse : « Nous avons l’expérience de ces rendez-vous, mais chaque match est une nouvelle histoire. Il faudra être prêt à souffrir. »

L’Atlético et son mur rouge : une mission renversement

De l’autre côté de Madrid, l’Atlético rêve de frapper un grand coup. Pour les Colchoneros, ce huitième de finale retour est un double enjeu : éviter une élimination prématurée et laver l’affront de tant d’échecs européens face à l’ogre madrilène. Simeone et ses hommes savent que le Metropolitano sera leur meilleur allié. Dans leur antre où ils restent invaincus en phase à élimination directe depuis 28 ans, les Rojiblancos comptent sur leur public pour étouffer le Real et inverser la vapeur.

Toutefois, la préparation des Colchoneros n’a pas été idéale. Leur défaite contre Getafe en Liga (3-2), après avoir mené jusqu’à la 88e minute, a révélé certaines fragilités défensives. De Paul, indispensable au milieu, a ressenti une alerte musculaire et reste incertain. Devant, Griezmann n’a plus marqué depuis plusieurs rencontres et devra retrouver son instinct tueur au bon moment. Simeone, confiant malgré tout, prévient : « Nous ne gagnerons pas grâce aux tribunes, mais grâce à notre engagement total sur le terrain. »

Un derby pour l’histoire

Ce Real-Atlético ne ressemblera à aucun autre. D’un côté, le pragmatisme d’Ancelotti et la force tranquille d’un club qui a déjà vécu mille batailles européennes. De l’autre, la rage d’un Atlético qui n’a rien à perdre et qui rêve d’un exploit face à son éternel rival. Une certitude : à l’issue de ces 90 minutes – ou plus –, l’un des deux clubs de la capitale laissera des plumes.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Phases Finales Riyadh Air Metropolitano

Le match des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid se jouera au Riyadh Air Metropolitano à Madrid, Espagne.

Il commencera à 21h le mercredi 12 mars, aux États-Unis.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe Atletico Madrid

Diego Simeone peut compter sur le retour de César Azpilicueta, qui a rejoué lors du match contre Getafe en Liga. En revanche, Koke reste le seul joueur indisponible pour cause de blessure.

Sur le flanc droit, Nahuel Molina devrait conserver sa place, tandis qu’au milieu de terrain, Pablo Barrios, titularisé à l’aller, est en concurrence avec Marcos Llorente pour une place dans le onze de départ.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Carlo Ancelotti devrait reconduire Vinicius Junior, Rodrygo et Kylian Mbappé en attaque, ces trois-là ayant tous joué lors de la victoire 2-1 face au Rayo Vallecano en Liga. Jude Bellingham, suspendu à l’aller, sera cette fois bien présent et pourrait prendre la place de Brahim Diaz dans le onze de départ.

Concernant Kylian Mbappé, le doute qui pesait sur sa condition physique après un coup reçu face au Rayo Vallecano semble levé. L'attaquant français a passé un test ce matin à Valdebebas et a été jugé apte pour ce match crucial. Malgré une gêne persistante, il devrait bien être titulaire, selon les dernières informations relayées par le club.

En défense, Dani Carvajal, Dani Ceballos et Eder Militao restent absents. Toutefois, Thibaut Courtois et Antonio Rüdiger, laissés au repos lors du dernier match, devraient retrouver une place de titulaire dans cette rencontre décisive.

Au milieu de terrain, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, également préservés face au Rayo, sont pressentis pour un retour dans le onze madrilène en Ligue des champions.

