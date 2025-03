Le Real Madrid s’impose face à l’Atlético (2-1) et prend un léger avantage avant le retour. Le derby madrilène a tenu ses promesses !

Le Real Madrid a fait un premier pas vers la qualification en s’imposant face à l’Atlético (2-1) dans un derby madrilène intense et tactique. Dans une rencontre où chaque détail comptait, les hommes de Carlo Ancelotti ont su se montrer plus efficaces, malgré un Atlético dominateur par séquences. La victoire madrilène porte la marque d’un homme inattendu : Brahim Diaz, auteur du but décisif et véritable dynamiteur du jeu merengue en l’absence de Jude Bellingham.