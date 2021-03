Atlético - Simeone : "Vous imaginiez qu'on allait gagner la Liga avec 20 points d'avance ?"

L'entraîneur colchonero a préféré manier l'ironie après le nul concédé par ses joueurs face au Real Madrid dans le derby madrilène (1-1).

Rejoint par le Real Madrid sur un but provoqué et conclu par Karim Benzema dans les dernières minutes du derby de Madrid, l'Atlético a manqué l'opportunité d'accroître son avance en tête de la Liga. Les Colchoneros possèdent tout de même encore trois points d'avance sur le Barça et cinq sur leur adversaire du jour, avec encore un match en retard.

"Le match, cela dépend de quel point de vue vous l'analysez. D'un point de vue pessimiste, on pourrait en effet dire que c'est dommage d'avoir concédé un nul à la 88e", a reconnu Diego Simeone au coup de sifflet final.

"Mais d'un point de vue optimiste, on peut retenir le très bon match que l'on a fait en général, en ayant complètement contrôlé la première période, et dominé la deuxième. On a eu plus d'occasions qu'eux pour l'emporter."

Le technicien argentin a également fait le point sur la suite pour son équipe, à la recherche d'un nouveau titre de champion d'Espagne après celui remporté en 2014 au nez et à la barbe des deux géants du pays.

"C'est un championnat difficile, compliqué. Je ne sais pas ce que vous imaginiez, qu'on allait gagner la Liga avec 20 points d'avance ?", a-t-il interrogé les journalistes présents.

"On affronte des équipes très puissantes, le Barça, le Real, Séville, qui fait une très bonne saison... Donc c'est clair que ça va être difficile. On veut faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière, et on suit ce chemin."

L'Atlético peut encore s'offrir une belle fin de saison avec douze journées encore à disputer pour aller jouer le titre en Liga. Dans le même temps, Luis Suarez et ses coéquipiers tenteront d'inverser la tendance dans dix jours à Stamford Bridge pour renverser Chelsea en Ligue des champions et rallier une nouvelle fois les quarts de finale.