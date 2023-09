Atlético – Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Atlético Madrid et le Real Madrid s’affrontent ce dimanche dans le cadre de la sixième journée de LaLiga espagnole. Les dernières news ici.

Revenus tous les deux de la Ligue des champions respectivement contre la Lazio (1-1) et l’Union Berlin (victoire 1-0), l’Atlético Madrid et le Real Madrid se donnent rendez-vous en clôture des matchs de la sixième journée du championnat. Le derby très attendu par le monde du football en général et le public espagnol en particulier. A suivre ce dimanche 24 septembre.

Le Real vise le sans-faute, opération « relance » pour Diego Simeone

Sortis d’une cuisante défaite en championnat le weekend dernier, les hommes de Diego Simeone envisagent de se relancer cette fois-ci pour se rattraper. Corrigé par Valence lors de la cinquième journée du championnat, l’Atlético Madrid (7e, 7 points en Liga) a quand-même réussi à arracher le nul d’entrée en Ligue des champions en faisant un match nul (1-1) contre Lazio. En championnat, les Colchoneros sont sur une série de deux victoires, un match nul et une défaite.

De l’autre côté, le Real Madrid, leader du championnat espagnol après 5 journées, tentera de continuer sur la même lancée. En cinq sorties, Jude Bellingham et ses coéquipiers sont invincibles avec autant de victoires. Ce qui leur fait totaliser 15 points. Pour son premier match en Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à s’offrir les trois points d’entrée grâce à une victoire étriquée (1-0) face à l’Union Berlin.

Horaire et lieu du match

Atlético – Real Madrid

Liga

Cívitas Metropolitano

A 21h française

Les équipes probables du Atlético – Real Madrid

Atlético Madrid: Oblak ; Hermoso, Witsel, Savic ; Samuel Lino, Koke, Molina ; Saul, Llorente ; Morata, Griezmann

Real Madrid: Kepa ; Nacho, Alaba, Rüdiger, Fran García ; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham ; Joselu, Rodrygo

Sur quelle chaine suivre le match Atlético – Real Madrid

La rencontre entre l’Atlético et le Real Madrid sera à suivre ce dimanche 24 septembre 2023 à partir de 21h sur beIN Sports 1HD. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Sports 1HD.