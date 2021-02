Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli part sur une victoire, arrivée imminente à l’OM ?

Avec la fin du championnat brésilien, Jorge Sampaoli est désormais libre de rejoindre l’OM, où l’attend un contrat jusqu’en 2023.

Les deux parties avaient déjà annoncé leur séparation mais il restait encore une journée de championnat avant que l’aventure ne soit totalement terminée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Jorge Sampaoli a dirigé sa dernière rencontre avec l’Atlético Mineiro. Exclu lors de l’avant-dernière journée, l’entraîneur argentin n’a pas pu s’asseoir sur le banc mais a fini sur une bonne note.

Grâce à son succès contre Palmeiras (2-0), Mineiro termine à la troisième place du championnat brésilien derrière Flamengo et l’Internacional. Suite à la rencontre, Sampaoli s’est vu remettre un maillot personnalisé avec le numéro 45, comme le nombre de matches qu’il a dirigés.

"Voici un grand souvenir, car c'est le maillot de Galo, en remerciement pour votre travail dans notre club de l'Atlético Mineiro, notre Galo, a déclaré le président de l’Atlético Sérgio Coelho. Nous aimerions que vous l'emmeniez avec beaucoup d'affection où que vous alliez, en France, en Argentine. Que vous l'affichiez pour toujours comme un souvenir de votre famille. À partir d'aujourd'hui, je suis sûr que l'Atlético Mineiro en fera aussi partie. Avec le nombre de 45 matchs. Merci beaucoup, soyez heureux. Peut-être que nous nous retrouverons. »

⚫⚪ Presidente Sérgio Coelho presenteia Sampaoli com camisa personalizada! #Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/01fSYTaMn5 — Atlético 😷 (@Atletico) February 26, 2021

Un brin gêné par l’attention, Jorge Sampaoli peut désormais totalement se tourner vers la nouvelle aventure qu’il l’attend. Comme l’a dit son désormais ancien président, c’est du côté de Marseille que l’Argentin connaitra sa deuxième expérience en Europe après son passage au FC Séville.

Libre de rejoindre la Ligue 1 même si l’OM négocie toujours la clause de départ de l’entraîneur avec Mineiro, Sampaoli est attendu dans le week-end du côté de la Commanderie pour y signer son contrat. Selon les dernières informations, lui et son staff devraient s’engager jusqu’en 2023 avec le club olympien.

Nasser Larguet devant diriger son dernier match sur le banc de l’OM, Sampaoli devrait donc être présent dans les tribunes pour assister au choc entre son futur nouveau club et l’Olympique Lyonnais. Et ainsi voir les chantiers qui l’attendent dans le sud de la France. Entre le sanguin Argentin et un club au bord de l’erruption, l’association risque de faire des étincelles.