Atletico Madrid, Trippier tacle Pochettino et Levy

Recruté cet été par l'Atletico Madrid, le latéral anglais en veut aux dirigeants de Tottenham qui l'ont poussé de force vers la sortie.

Kieran Trippier a changé d'air cet été. Latéral droit pourtant titulaire indiscutable chez les Spurs, l'international anglais, qui a réalisé une seconde partie de saison décevante, a été vendu à l'Atletico Madrid lors de l'intersaison contre 22 millions d'euros. Le joueur de 28 ans s'est rapidement imposé à l'Atletico Madrid dans le onze de départ. Mais dans une interview accordée au Daily Mail, Kieran Trippier, qui évoluait chez les Spurs depuis quatre saisons, a ouvertement critiqué son ancien entraîneur et son ancien président à l'origine de son départ.

"Mauricio Pochettino n’a pas dit qu’il voulait me vendre et j’ai essayé d’en parler au président. Ce n'est pas bien quand on sait que le club veut te vendre. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils me vendraient et ce n'est pas bien, mais ça arrive et c'est du football. J'ai parlé à l'entraîneur de ses projets et il n'a ni nié ni confirmé, c'est une réponse qui veut tout dire. Alors imaginez le sentiment que j'avais", a expliqué l'ancien défenseur des Spurs.

Trippier sous le charme de Simeone

"C'est décevant. J'ai tout donné pour le club et je voulais rester. Il me restait encore deux ans dans la vie tout ce qui arrive a une raison. L'entraîneur et moi ne nous sommes pas séparés en mauvais termes; il a beaucoup fait pour moi et je le respecte beaucoup. C'était juste quelques petites choses. J'ai essayé de parler au président et je n'ai tout simplement pas eu de réponse", a ajouté le nouveau latéral des Colchoneros.

L'international anglais s'est montré lucide et a confessé qu'il avait totalement manqué sa deuxième partie de saison avec les Spurs l'an dernier : "Mes mauvaises performances ont commencé après Noël parce que je pensais avoir fait une bonne première partie de la saison et si je suis honnête, ce fut comme un accident de voiture. C'était comme un "coup". Les choses ne se passaient pas comme je le voulais et je ne jouais pas bien".

Kieran Trippier a encensé son nouvel entraîneur chez les Colchoneros : "Cholo [Simeone] est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, surtout du côté défensif, qu'il me faut améliorer. La saison dernière, tout le monde pouvait le voir. Maintenant, il n'y a pas de meilleure personne pour travailler. Oui, à , on s'occupait aussi de défendre, mais on aurait peut-être pu parfois faire plus de travail en tant qu'équipe. À l'Atletico, c’est défensif mais aussi divertissant. La seule chose que je veux, c'est que je m'améliore en défense. Je suis sûr qu'avec Cholo, ça ira".