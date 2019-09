Atlético Madrid-Juve 2-2, L'Atlético arrache le nul face à la Juve

L'Atlético Madrid recevait la Juventus Turin pour l'un des chocs de la soirée en Ligue des champions. Un choc qui n'a pas déçu.

En plus de PSG- , la nous offrait un autre choc continental avec cet - , soit l'oppostiion entre la star portugaise Cristiano Ronaldo et le jeune lusitanien que tout le monde désigne déjà comme son successeur : Joao Felix.

Et c'est Felix qui porte la première botte après 11 minutes de jeu. Le jeune prodige des Colchoneros se joue de quatre adversaires et s'infiltre dans la surface, mais son pointu pied droit est repoussé par un Szczesny à l'affût. Dix minutes plus tard, Cr7 lui répond et Jan Oblak capte la frappe de l'attaquant turinois malgré le rebond.

Mais la Juve déçoit au moins autant que le score nul et vierge au repos. Certainement revigorés par le discours de leur coach, les coéquipiers d'Higuain ouvrent cependant le score en début de seconde période. L'Argentin est lancé côté gauche et sert Cuadrado qui en profite pour accrocher la lucarne opposée et ouvrir ainsi le score.

La Juve mettra les bouchées doubles peu après l'heure de jeu sur une action initiée par Cristiano Ronaldo, lequel lance Alex Sandro qui centre du pied gauche pour Matuidi. Le Français permet ainsi aux visiteurs de prendre leurs distances.

À un quart d'heure de la fin, la Juve s'offrira une double opportunité avec Higuain et Matuidi, mais Oblak veillera au grain. Les Madrilènes sonneront alors la révolte avec notamment cette occasion de Vitolo, mais Szczesny est vigilant. Les Colchoneros ne vont pas en rester là néanmoins...

En effet, en toute fin de rencontre, Gimenez est servi côté gauche et sa remise dans l'axe pour Savic permet à ce dernier de réussir un joli coup de crâne sur lequel Szczesny ne peut rien. Les locaux insistent et quelques instants plus tard, c'est Herrera qui égalise dans le temps additionnel alors que la Juve avait mené pendant tout le match.

Toujours aussi coriace, l'Atlético Madrid a remonté deux buts pour arracher le nul sur son sol face à la Juve. Il faudra encore compter avec les Colchoneros cette saison.