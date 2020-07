FC Barcelone, Setien : "Je me sens mal pour Griezmann"

L'Espagnol a souligné qu'il n'aimait pas garder sa star française sur le banc si longtemps, mais qu'il pensait que c'était sa meilleure option.

Le cauchemar se poursuit pour Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 n'a pas connu le scénario dont il rêvait pour ses retrouvailles avec l'Atletico Madrid. En effet, l'attaquant français n'a pas débuté la rencontre dans le onze de départ des Blaugrana et a dû se contenter de regarder ses coéquipiers et ses anciens coéquipiers du banc de touche pendant la très grande majorité de la rencontre. L'ancien attaquant de l'Atletico Madrid est entré en jeu à la 90ème minute lors du match nul du Barça 2-2 à domicile contre les Colchoneros.

Acheté contre 120 millions d'euros à l'Atletico Madrid en début de saison, Antoine Griezmann est arrivé au milieu de beaucoup de battage médiatique, mais l'attaquant vedette a eu du mal à s'intégrer au Camp Nou, où il a commencé sur le banc contre Séville et l' ces dernières semaines. Expliquant le choix de mettre Antoine Griezmann sur le banc lorsque Lionel Messi, Luis Suarez et Riqui Puig ont commencé dans le trio offensif, Setien a déclaré: "Il est difficile de le mettre sans déstabiliser l'équipe."

"Je vais parler avec lui"

Antoine Griezmann a marqué huit buts en cette saison et 14 buts toutes compétitions confondues pour le Barça. Cependant, Griezmann n'a pas marqué depuis le match nul 1-1 du Barça contre Napoli lors du match aller des huitièmes de finale de la avant la pandémie de coronavirus en février. "C'est un joueur important, c'est vrai que c'est dur de le faire entrer ainsi, pour un joueur de son niveau. Mais les circonstances m'ont obligé à faire cela", a expliqué le technicien espagnol.

"J'aurais pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l'espoir qu'un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match. Demain (ce mercredi, ndlr), je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c'est une décision qu'il comprendra, car c'est un grand joueur, un grand professionnel et un grand homme. Mais je comprends qu'il peut se sentir mal et je me sens mal pour lui parce que c'est une personne formidable et professionnelle", a ajouté Quique Setien.

Malgré le 700ème but en carrière inscrit par Lionel Messi, le a encore laissé échapper de précieux points dans la course au titre. Le Barça compte un point de retard sur le , qui doit jouer face à jeudi. Malgré les résultats en dents de scie ces dernières semaines, Quique Setien ne se sent pas menacé : "Je ne me sens pas du tout menacé. "C'est dommage. Nous avons de plus en plus de difficultés. Laisser ces points derrière nous signifie que nous nous éloignons davantage du titre. Mais nous devons continuer à travailler et l'Atletico est une bonne équipe".