Atlético Madrid - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Atlético-Barça : Qui ira défier le Real en finale de Coupe après le 4-4 aller ? Choc décisif et sous haute tension au Metropolitano ce soir !

Le Metropolitano s'apprête à vibrer pour une demi-finale retour de Coupe du Roi qui sent la poudre entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Après un match aller spectaculaire conclu sur un score nul renversant (4-4) à Montjuïc, tout reste à faire. L'enjeu est immense : une place en finale, où le Real Madrid attend déjà après avoir écarté la Real Sociedad la veille, et l'opportunité de sauver une saison pour les Colchoneros ou de continuer un rêve de triplé pour les Blaugranas.

L'Atlético au pied du mur, la Coupe comme dernier espoir

Pour l'Atlético Madrid, ce match ressemble à celui de la dernière chance. Éliminés cruellement de la Ligue des Champions par le Real Madrid aux tirs au but et distancés en Liga (9 points de retard sur le leader barcelonais après trois matchs sans victoire), les hommes de Diego Simeone n'ont plus que la Coupe du Roi pour espérer soulever un trophée cette saison, ce qui ne leur est plus arrivé dans cette compétition depuis 2013. Le nul 4-4 arraché à l'aller, grâce à deux buts tardifs, a maintenu l'espoir, mais l'Atlético devra surmonter ses difficultés actuelles et sa mauvaise série historique en demi-finales de Coupe (3 échecs lors des 3 dernières tentatives) pour renverser un Barça en pleine confiance. L'ambiance du Metropolitano sera un atout crucial.

Diego Simeone, conscient des difficultés mais jamais résigné, sait que son équipe doit retrouver son agressivité et sa solidité défensive pour contrer la machine barcelonaise. "Le Barça traverse un grand moment, mais nous jouons à la maison, avec nos supporters. Ce sera une finale," a-t-il martelé, cherchant à piquer ses joueurs au vif et à mobiliser toutes les énergies pour ce rendez-vous capital qui peut définir la fin de saison du club.

AFP

Le Barça sur un nuage vise une autre finale

À l'inverse, le FC Barcelone arrive à Madrid sur une dynamique exceptionnelle. Invaincus depuis 20 matchs toutes compétitions confondues (17 victoires, 3 nuls), les Catalans impressionnent par leur force collective et leur efficacité offensive, comme en témoignent leurs récentes larges victoires contre Osasuna (3-0) et Gérone (4-1). Toujours en course pour un triplé (Liga, Coupe, C1) après avoir déjà remporté la Supercoupe, le Barça de Hansi Flick veut confirmer sa supériorité actuelle. L'entraîneur allemand, qui a qualifié ce match de "finale avant la finale", sait l'importance de ce rendez-vous.

Forts de leurs trois dernières victoires au Metropolitano et de leur bilan quasi parfait en demi-finales de Coupe (8 qualifications sur les 9 dernières), les Blaugranas abordent ce match avec confiance mais sans excès. Flick devrait aligner une équipe proche de son onze type, avec probablement les retours de Raphinha et Araújo, ménagés récemment. L'objectif est clair : maîtriser le match, imposer son rythme et valider le billet pour une finale de rêve face à l'éternel rival madrilène, tout en gérant l'intensité d'un adversaire qui jouera sa saison.

Match Date Heure Compétition Lieu Score aller Atlético Madrid - FC Barcelone Mercredi 2 avril 2025 21h30 Demi-finale retour – Coupe du Roi Metropolitano, Madrid 4-4

Les compos probables du match Atlético Madrid - Barça

Atlético Madrid : Musso ; Azpilicueta, Gimenez, Lenglet, Reinildo; De Paul, Barrios, G. Simeone, M. Llorente; Griezmann, J. Alvarez.

Barça : Szczesny ; Cubarso, I. Martinez, Koundé, Baldé; De Jong, Pedri - Gavi, Lamine Yamal, Raphinha ; Lewandowski.

Pays / Région Diffuseur Type Accès 🇫🇷 France La chaîne L'Équipe TV Gratuite (TNT / Box / site L'Équipe) 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot Streaming Gratuit sur le site L'Équipe (section Live Foot) 🇪🇸 Espagne TVE La 1 TV Accessible localement (VPN nécessaire hors Espagne) 🇵🇹 Portugal Sport TV2 TV / Streaming Abonnement requis (VPN utile depuis la France) 🏴 Angleterre Premier Sports 1 TV / Streaming Abonnement requis + VPN pour accès en France 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport Afrique TV / Streaming Disponible avec abonnement Canal+ Afrique (VPN possible) 🌍 MENA SSC Sports / Shahid (app) TV / Streaming Abonnement requis (VPN nécessaire hors zone MENA)

Astuce : En dehors des zones de diffusion, un VPN vous permet d’accéder à ces chaînes ou applis comme si vous étiez localement connecté.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous streamez. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.