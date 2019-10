Atlético Madrid-Athletic Bilbao 2-0, l’Atlético sur sa lancée

Alors que le Barça s’est cassé les dents face à la formation basque en ouverture du championnat, l’ , de son côté, n’a pas failli à sa tâche lors de son duel contre l’Athletic. Ce samedi, dans leur fief de Wanda Metropolitano, les Matelassiers se sont imposés sans trop de peines 2-0.

Angel Correa a été le grand bonhomme de cette rencontre en délivrant deux passes décisives. Il a offert la première à Saul Niguez à la 28e minute de jeu, avant de servir sur un plateau Alvaro Morata. A la 64e minute, l’ancien Merengue scellait la rencontre en signant une tête plongeante.

L'article continue ci-dessous

15 - Diego Simeone has won 15 of his 19 managerial games against Athletic Club in all competitions (W15 D2 L2) – no side has he beaten on more occasions as @atletienglish manager. Favourite. pic.twitter.com/axEta6fmBN