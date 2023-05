Atlético Madrid : Antoine Griezmann chasse Erling Haaland, la stat incroyable

Le Français est à 10 et 13 buts de Campos et Aragones pour devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid.

La renaissance d'Antoine Griezmann. L'Atlético de Madrid poursuit sa spectaculaire deuxième partie de saison en battant Cadix 5-1 mercredi et est plus que jamais en course pour la deuxième place. Dans ce grand moment collectif, l'équipe de Diego Simeone se distingue par le rôle éminent d'Antoine Griezmann.

Griezmann porte l'Atlético Madrid

Cantonné à un rôle de remplaçant avant la Coupe du monde en raison d'une situation contractuelle assez complexe et de la volonté de l'Atlético Madrid de faire baisser l'option d'achat fixée par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a retrouvé un rôle de titulaire depuis la Coupe du monde et l'influence qu'il avait avant de quitter les Colchoneros pour les Blaugrana.

Avec ses deux buts contre Cadix, l'international français est entré un peu plus dans l'histoire de l'Atlético Madrid en dépassant Eulogio Gárate (109) en tant que quatrième meilleur buteur des Colchoneros en LaLiga avec 110 réalisations. Il n'est plus devancé que par Adrián Escudero (150), Luis Aragonés (123) et Francisco Campos (120).

Dans l'ombre d'Haaland

Il est donc tout à fait envisageable d'imaginer qu'Antoine Griezmann deviendra un jour le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid en Liga. Par ailleurs, Antoine Griezmann a fini d'exploser et de revenir à son meilleur niveau après la Coupe du monde. Le "8" a généré 17 buts, dont 8 buts et 9 passes décisives pour l'Atlético en Liga depuis la trêve.

Dans les cinq principaux championnats européens, il n'y a qu'Erling Haaland qui a de meilleures statistiques avec 21 buts générés, 17 buts et 4 passes décisives. Malgré sa belle forme, il est peu probable que l'international français réussisse à rattraper celui qui est devenu le meilleur buteur de Premier League sur une saison.

L'émergence de Griezmann a coïncidé avec celle de l'Atlético de Madrid, qui a pris 45 points sur 57 possibles en Liga post Coupe du monde, avec 14 victoires, 3 nuls et 2 défaites, soit le même nombre de points que le FC Barcelone et un score qui, dans les cinq grands championnats européens durant cette période, n'est inférieur qu'à Manchester City, avec 2 points de plus sur le même nombre de matches.