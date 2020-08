Atlético - Koke demande du temps pour João Felix

Dans des propos relayés par AS, le milieu de terrain a estimé que le Portugais aurait besoin de temps pour prétendre à devenir le meilleur.

Après avoir éliminé le club de , tenant du titre, l' aborde les quarts de finale de la Ligue des Champions avec ambition. Face à Leipzig, les Espagnols auront à coeur de se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Pour cela, ils espèrent pouvoir compter sur leur attaquant João Felix, recruté pour la somme de 126 millions d'euros au Lisbonne l'été dernier. Si le Portugais peine à justifier cette somme, ses qualités ne sont plus à prouver selon Koke.

"João a beaucoup à faire, je suis sûr qu'il grandira avec nous​"

"João est toujours prêt. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à l'équipe, beaucoup de bons mais de jeunes joueurs ont du temps et il faut être patient. Il est vrai qu'avec tout ce qui a été impliqué et avec tant d'argent que cela a coûté, les attentes sont très élevées, mais il faut lui donner du temps", a ainsi expliqué le milieu de terrain des Colchoneros, qui ne doute pas qu'à l'avenir, le successeur annoncé d'Antoine Griezmann saura répondre présent et devenir l'un des meilleurs à son poste.



"João a beaucoup à faire, je suis sûr qu'il grandira avec nous en tant que footballeur et il sera l'un des meilleurs", a ensuite ajouté Koke, au sujet de celui qui n'a inscrit que six buts en cette saison, dans des propos rapportés par AS. Et si João Felix avait la bonne idée de commencer dès cette semaine ?