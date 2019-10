Atlético, Joao Felix touché à la cheville

La star portugaise de l’Atletico a contracté un coup à la cheville, ce samedi lors du match de championnat face à Valence.

Auteur d’un début de saison encourageant avec l’ , Joao Felix a été freiné dans son élan ce samedi. À l’occasion du duel contre Valence en , le Portugais a été contraint de quitter avant les autres en raison d’une blessure à la cheville.

L’ancien benfiquiste a été touché à 11 minutes du terme à la suite d’un duel. Il s’est alors écroulé sur la pelouse et a dû se faire aider pour sortir de l’aire du jeu. Lors de son remplacement, on l’a vu grimacer.

L’Atlético a déjà communiqué au sujet de son joueur, en indiquant qu’il passerait des examens dans les prochaines heures et qu’on en saura alors plus sur la nature de sa blessure et son indisponibilité.

Mardi prochain, l’Atlético Madrid a un match capital à disputer en Ligue des Champions face au . À moins d’une surprise, Joao Felix devrait rater ce rendez-vous.