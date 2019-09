Atlético - Diego Simeone : "Nous avons mieux terminé le match"

Malgré le nul concédé à domicile dans le derby face au Real Madrid, l'entraîneur des Colchoneros préférait retenir la bonne fin de match des siens.

Troisième de ce dimanche, avec 14 points au compteur et une unité de retard sur le , leader, l'Atlético de Madrid aurait pourtant pu s'emparer de la tête du championnat espagnol samedi soir, en cas de succès face à la Maison Blanche. Il n'en a rien été, puisque les hommes de Diego Simeone ont partagé les points face à leur éternel rival (0-0), eux qui auraient même pu s'incliner si les attaquants du Real s'étaient montrés plus tueurs.

Au sortir de la rencontre, Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, préférait toutefois retenir les quelques points positifs de la fin de la rencontre, durant laquelle ses hommes se sont montrés un brin plus entreprenants que leur adversaire du soir.

"Je considère toujours que demain, je peux me faire virer"

"L'adversaire a essayé de produire le même match qu'à Séville (victoire 1-0 du Real), en renforçant son milieu de terrain pour favoriser les contre-attaques avec Benzema, Bale, Hazard, qui sont des joueurs rapides. Nous, nous avons tenté des choses avec Joao (Félix), Vitolo qui a joué entre les lignes. Mais sur ces deux plans-là, les deux équipes étaient trop justes. Nous avons mieux terminé le match qu'eux", a en effet confié l'Argentin.

"Je considère toujours que demain, je peux me faire virer, donc je joue chaque match avec la meilleure équipe possible. Les gens veulent voir les meilleurs sur le terrain et Joao Félix fait partie des meilleurs. Mais nous devons y aller progressivement, l'accompagner et j'ai considéré que d'autres joueurs pouvaient nous apporter autre chose en fin de match", a ensuite ajouté Diego Simeone, justifiant ainsi la sortie précoce de Joao Félix, nouveau phénomène du football portugais.