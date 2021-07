Le club américain d'Atlanta United a mis fin à sa collaboration avec le coach argentin, Gabriel Heinze.

Le club de l'Atlanta United a limogé son entraineur principal Gabriel Heinze après seulement 13 matchs de saison régulière. L'ancien défenseur du PSG et de l'OM n'a enregistré que deux victoires en 13 rencontres de MLS (pour quatre nuls et sept défaites). Et au-delà de ce bilan, il s'est aussi disputé aec l'attaquant vedette Josef Martinez il y a de cela quelques semaines.

Atlanta a donc décidé de mettre fin à la mission de l'Argentin, soulignant qu'une "variété de problèmes liés à la direction quotidienne de l'équipe a conduit le club à cette décision". "Ce n'était certainement pas une décision que nous voulions prendre à ce stade de notre saison, mais c'était la bonne pour le club, a déclaré le président d'Atlanta United, Darren Eales. Gabi est un entraîneur talentueux et est indéniablement passionné par son métier et le football. Nous lui sommes reconnaissants pour son service; et lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir."

En plus des difficultés terrain qui placent le club à la 10e place de la Conférence Est, Heinze a donc connu un souci en interne avec celui qui est considéré comme la plus grande star de la jeune histoire du club. Martinez, qui a marqué 79 buts en 91 matches de carrière en MLS, a été contraint de s'entraîner seul ces dernières semaines à cause de ce que Heinze a appelé une "décision de coach".

Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today. — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 18, 2021

Heinze n'a rien vu venir

La star vénézuélienne n'a pas participé à la défaite d'Atlanta contre le New England Revolution samedi, Heinze ayant déclaré après le match qu'il ne craignait pas pour son travail. "Je parle à Darren Eales et Carlos Bocanegra tous les jours, avait-il confié, ne se doutant donc pas de ce qu'il attendait. Je comprends la position dans laquelle ils se trouvent. Mais ils ont toujours été à mes côtés. Ils ont toujours vu comment nous faisons les choses. Je ne vais pas changer d'avis s'il se passe quelque chose. Je n'ai pas besoin de soutien. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de continuer à travailler."

L'ancien défenseur s'est imposé comme l'un des meilleurs entraîneurs du continent américain ces dernières années lors de ses passages avec Argentinos Juniors et Velez Sarsfield. Il a mené la première à l'accession à l'élite argentine avant de démissionner et de prendre le relais de la seconde quelques mois plus tard, la menant à deux qualifications consécutives de la Copa Sudamericana.

Heinze a choisi de quitter ses fonctions à Velez à la fin de la saison 2019-2020, pour finalement s'installer à Atlanta United. Dans ce club, il a remplacé Frank de Boer, qui avait été licencié pour ne pas avoir mené les lauréats de la Coupe MLS 2018 au sommet comme l'avait réussi à le faire précédemment Gerardo 'Tata' Martino. Un choix que Heinze doit peut-être regretter maintenant.