Athletic Bilbao - FC Barcelone : chaîne TV, live streaming, compositions et avant-match

Le Barça se déplace à Bilbao sans sa superstar Lionel Messi pour le lever de rideau de La Liga, ce vendredi (21h).

Le se déplace à Bilbao ce vendredi (21 heures) pour la reprise très attendue de La . Champion d' en titre, le club catalan est bien décidé à marquer les esprits d'entrée. La saison passé, la bande à Lionel Messi avait fait cavalier seul en prenant les commandes du championnat très tôt, pour ne plus les lâcher jusqu'à la fin.

C'est dans le même ordre d'idée que l'équipe de Valverde aborde cette nouvelle campagne, malgré l'éternelle concurrence d'un revanchard et de l'Atlético, toujours bien armé. Mais ce lever de rideau ne ressemblera pas à une partie de plaisir. Historiquement, les déplacements à Bilbao ont toujours été coriaces, et celui-ci se fera sans Lionel Messi, trop juste et pas convoqué pour cette première journée après avoir manqué la préparation estivale. Voici toutes les informations à savoir sur ce choc.

Match vs FC Barcelone Date Vendredi 16 août Coup d'envoi 21 heures

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , ce match sera diffusé sur la chaîne beIN Sports 2 et sur le service de streaming du groupe.

Chaîne TV Streaming beIN Sports 2 beIN Sports CONNECT

Effectifs et compos

Poste Barcelone Gardiens Ter Stegen, Pena Défenseurs Pique, Lenglet, Umtiti, Firpo, Alba, Umtiti, Semedo Milieux Busquets, De Jong, Rakitic, Alena, Roberto, Rafinha, Coutinho Attaquants Griezmann, Suarez, Dembele

Principal absent : Messi.

Composition officielle : Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Sergi Roberto, Alena, Dembele, Suarez, Griezmann.

Poste Athletic Bilbao Gardiens Simon, Herrerin Défenseurs Capa, Alvare, Nunez, Berchiche, Balenziaga, De Marcos, Vivian Milieux Etxebarria, Dani Garcia, Muniain, Raul Garcia, Lopez, San Jose, Sancet, Larrazabal Attaquants Williams, Aduriz

Principaux absents : Inigo Martinez, Inigo Cordoba, Ibau Gomez.

Composition officielle : Simon, Capa, Yeray, Nunez, Yuri, Lopez, Dani Garcia, De Marcos, Raul Garcia, Muniain, Williams.

L'article continue ci-dessous

Principales déclarations

Ernesto Valverde (entraîneur du Barça) : "Je suis l’entraîneur. Ce que j’essaye, c’est de m’adapter aux joueurs que j’ai. Tout ce qui se fait dans le club passe par différentes opinions. Je ne pense pas à la venue d’autres joueurs, mais seulement à ce match contre Bilbao. Je suis en marge de toutes ces questions. Je me concentre sur l’équipe et les joueurs que j’ai pour cette rencontre. Neymar est un joueur du PSG et nous verrons ce qu’il se passera. Mais je ne peux rien dire à ce sujet. Je suis très content de l’équipe que j’ai actuellement. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne veux pas parler des joueurs des autres équipes".

Gaizka Garitano (entraîneur de l'Athletic Bilbao) : "C'est peut-être le match le plus difficile au départ, mais nous l'attendons depuis de nombreuses semaines sans compétition officielle et nous serons devant nos supporters, ce qui fait que ça devient un autre match. Le Barça s'est renforcé avec certains joueurs et je les vois forts, mais je suis optimiste. Je fais toujours confiance à l'équipe et à San Mamés et nous allons essayer de les surprendre".