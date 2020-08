Atalanta-PSG, Thomas Tuchel : "Une demi-finale après les quatre titres, c'est historique"

Au micro de RMC Sport 1, l'entraîneur s'est félicité de la qualification pour le dernier carré de la C1, soulignant l'état d'esprit de son équipe.

Blessé à la cheville et contraint d'assister impuissant depuis la touche à une qualification qu'il voyait s'envoler, Thomas Tuchel, l'entraîneur du , a finalement pu éxulter. Alors que son équipe s'est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des Champions en venant à bout de l'Atalanta Bergame ce mercredi soir (1-2), le technicien allemand a été interrogé sur le scénario incroyable de cette rencontre, estimant la victoire du soir globalement méritée, malgré son caractère inespéré.

"C'est aussi la qualité et la mentalité de cette équipe-là"

"Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du club. Un match comme ça, puis une demi-finale après les quatre titres, c'est historique. On n'oubliera pas de sitôt. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas pensé à l'élimination. Au bout de 85 minutes de jeu, on est réalistes. Mais, ce n'était pas le sentiment général. J'ai toujours eu l'impression que si on marque le 1er, on ajoute le second dans la foulée. Nous avons réalisé un match très fort et c'est absolument mérité", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport 1.



Atalanta-PSG (1-2) : merci Choupo !

"Il y a aussi de la chance, c'est vrai mais sur l'ensemble de la partie c'est mérité. En deuxième mi-temps, on a eu le contrôle total. J'ai eu peur pour le côté physique vers la fin, mais on a joué avec plus de confiance à ce moment-là. Les joueurs qui sont entrés du banc, ils ont été exceptionnels. Ils ont eu un bon état d'esprit. Je suis absolument satisfait de cette performance. Mais c'est aussi la qualité et la mentalité de cette équipe-là", a ensuite ajouté l'entraîneur du PSG, fier de ses troupes. En demi-finale, Paris affrontera le vainqueur du quart entre Leipzig et l'Atlético de Madrid. Avec un groupe plus soudé, unifié et solidaire que jamais.