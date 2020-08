Atalanta-PSG, Théréau analyse le duo Zapata-Muriel

Ancien coéquipier des deux attaquants au cours de sa carrière en Italie, le Français a décrypté le jeu des deux buteurs de l'Atalanta.

En fin de contrat avec la , Cyril Théréau a beaucoup baroudé en tout au long de sa carrière. L'attaquant français a notamment eu l'occasion de jouer en compagnie des deux meilleurs buteurs de l' cette saison : Duvan Zapata et Luis Muriel. Cyril Théréau a côtoyé Luis Muriel durant une saison à l' , et le temps d'un été à la Fiorentina, tandis qu'il a joué durant deux ans à l'Udinese avec Duvan Zapata, qui avait succédé à son coéquipier actuel. Dans une interview accordée à L'Equipe, Cyril Théréau a analysé le jeu des deux hommes avant le choc contre le PSG.

"Ce sont deux joueurs très différents. Zapata est très, très puissant, il n'a jamais autant marqué que maintenant. Quand on était ensemble, il tournait autour de dix, douze buts par saison. Mais depuis qu'il est à l'Atalanta, leur manière de jouer lui convient parfaitement, il est très efficace. Alors que Muriel est plus un manieur de ballon. C'était une grande promesse du foot mondial quand il est arrivé en , mais il n'a jamais vraiment réussi à confirmer, même s'il est très talentueux", a analysé le joueur de 37 ans.

"Il n'y a pas Ilicic, c'est la chance de Paris"

"Ils sont différents, donc on ne défend pas de la même manière contre l'un et l'autre. Zapata est plus dans la finition. Quand un ballon traîne dans la surface, il se sert de son corps et de sa position pour prendre le dessus sur son défenseur. Muriel, lui, vient plus chercher le ballon dans les pieds, fait tourner l'équipe", a ajouté l'attaquant français. Cyril Théréau admire le fait que les deux attaquants parviennent à ne pas se marcher dessus.

"Ce qui est fort, c'est qu'ils marquent beaucoup tous les deux alors qu'ils ne jouent quasiment jamais ensemble (18 buts chacun en la saison dernière). La chance de Paris, c'est qu'il n'y a pas Ilicic : c'était largement le meilleur joueur de l'équipe. Mais c'est toujours très difficile de jouer l'Atalanta. Offensivement, ça vient de partout. Même les milieux de terrain sont souvent dans la surface. Leur entraîneur les fait jouer d'une certaine façon : c'est un peu le Bielsa d'ici. Quand ils poussent, c'est dur : à chaque fois que la défense adverse essaye de sortir le ballon, ça revient par vagues", a expliqué l'ancien avant-centre de l'Udinese.

"Ils défendent en un contre un quasiment tout le match : ils sont tellement haut qu'il suffit qu'un de leurs joueurs soit éliminé et ça s'ouvre. On peut vite se retrouver avec beaucoup d'espaces. Ça risque d'être un bon match, avec des buts : j'espère que l'Atalanta va jouer comme d'habitude, pas en ayant peur et en jouant défensif", a conclu Cyril Théréau. Selon toute vraisemblance, Duvan Zapata débutera la rencontre, tandis que Luis Muriel sera sur le banc au coup d'envoi.