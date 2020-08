Atalanta-PSG : l'heure de briller pour Neymar

Bousculé par les supporters il y a un an après avoir voulu rentrer à Barcelone, Neymar JR a l'occasion d'emmener le PSG sur le toit de l'Europe.

L'histoire du football est faite de rebondissements, et le cas Neymar l'illustre parfaitement. Souvenez-vous ! Il y a un an, la foudre s'abattait sur Paris lorsque la star brésilienne faisait part de sa volonté de quitter le . Pire encore, il voulait retourner au . Une trahison pour les supporters franciliens, encore sous le choc de la "remontada" de mars 2017 sous l'ère Unai Emery.

À ce moment-là, le spleen de Neymar faisait le tour du monde. Et les fans du PSG avaient la dent dur contre leur joueur. Des banderoles telles que "Neymar casse toi" ou encore "20 millions pour rejoindre Messi, pas de putain à Paris" étaient déployées lors des réceptions de Nîmes et , l'an passé. Un message clair qui laissait présager que les fans du PSG ne lui pardonneraient pas facilement ses velléités de départ.

"Il peut être l'homme clé"

Un an plus tard, il faut admettre que la donne est différente. Si le public parisien n'a pas oublié les caprices de Neymar, il lui reconnaît son talent et ses bonnes performances de la saison passée pour se remettre en selle. Alors forcément ce mercredi - et encore plus avec Mbappé sur le banc - le n°10 parisien sera au coeur des débats contre l' Bergame. Un danger pour les Italiens.

"Neymar est un des joueurs les plus forts au monde, reconnaît le coach Gian Piero Gasperini. C'est un problème pour toutes les équipes qui affrontent Neymar, mais je pense que le meilleur moyen de défendre sur lui est de faire en sorte qu'il ait aussi à défendre. On essaiera de le faire avec notre organisation. On a rencontré beaucoup de grands joueurs. Il en fait partie et je pense qu'avec l'attention de tous on peut réduire son efficacité."

Ce scénario, Paris ne le souhaite absolument pas. Il compte sur son attaquant pour venir à bout de Bergame et porter le PSG en demi-finale de la . Ce qui constituerait une première sous l'ère qatari à Paris.

"J'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de pression sur lui. Mais il aime ça. Il est habitué à jouer avec cette pression. Ney est décisif sur les grands matches et je suis convaincu qu'il peut être l'homme clé pour nous", assure Thomas Tuchel. Les heures à venir diront si ces prédictions se retranscriront dans les faits. Mais Neymar est bien là. Motivé comme jamais à porter le PSG vers les sommets.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.