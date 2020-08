Atalanta-PSG, le message de Mbappé au staff médical

L'attaquant français du PSG a remercié le staff médical parisien de l'avoir remis sur pied pour la rencontre face à l'Atalanta.

Kylian Mbappé a métamorphosé le PSG face à l' ce mercredi soir en quart de finale de la . Mené 1-0 par le club italien assez rapidement dans la rencontre, malgré de belles occasions non conclues notamment par Neymar, le club de la capitale s'en est remis au talent de l'international français en le faisant rentrer après l'heure de jeu. Trop juste pour débuter la rencontre, Kylian Mbappé n'avait qu'une demi-heure dans les jambes le staff parisien.

Mais en une demi-heure, Kylian Mbappé, victime d'une blessure à la cheville contractée contre l'AS Saint-Etienne sur un tacle de Loïc Perrin en finale de , s'est montré à son avantage, perturbant grandement la défense de l'Atalanta avec sa vitesse et ses appels en profondeur. Le a finalement été récompensé de ses efforts en toute fin de match. Marquinhos a égalisé sur un service de Neymar à l'entrée du temps additionnel.

Tu m’parles pas de douleurs...

Un grand merci au staff médical de m’avoir remis sur pied, personne n’y croyait sauf nous.

Félicitations à tout le groupe, on est parti la chercher celle là.



RDV EN DEMI. ICI C’EST PARIS pic.twitter.com/Eev67evxQE — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 12, 2020

Puis, dans la foulée, Kylian Mbappé, bien trouvé par Neymar, a délivré un caviar à Choupo-Moting, inscrivant le but de la victoire en toute fin de rencontre. Les joueurs du PSG seront donc au rendez-vous des demi-finales, en espérant pouvoir compter sur le champion du monde 2018 pendant l'intégralité de la rencontre cette fois-ci. Néanmoins, l'avoir vu jouer face à l'Atalanta relève déjà de l'exploit, au vu du pessimisme après sa blessure contractée en Coupe de il y a un peu plus de deux semaines.

Sur les réseaux sociaux, après la rencontre, Kylian Mbappé a manifesté sa joie d'avoir pu participer à cette fête et a notamment remercié le staff médical du Paris Saint-Germain qui a tout fait pour le remettre sur pied pour cette rencontre : "Tu m’parles pas de douleurs... Un grand merci au staff médical de m’avoir remis sur pied, personne n’y croyait sauf nous. Félicitations à tout le groupe, on est parti la chercher celle là. Rendez-vous en demi. Ici c'est Paris".

Kylian Mbappé va bénéficier d'une semaine supplémentaire pour se remettre totalement de cette blessure à la cheville et ainsi être capable de récupérer sa place dans le onze de départ de Thomas Tuchel pour la demi-finale. Pour rappel, le Paris Saint-Germain disputera sa demi-finale le 18 août et sera opposé au vainqueur du match entre l'Atletico Madrid et le , les deux équipes s'affrontent ce jeudi soir.